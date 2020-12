Britská média: Jednání o obchodní dohodě s EU se zkomplikovala

Jednání o podobě budoucích obchodních vztahů mezi Evropskou unií a Británií se výrazněji neposunulo směrem k dohodě. Tři unijní činitelé agentuře Reuters sdělili, že ve včerejším nočním jednání se patrně shodu nalézt nepodaří. Podle politických komentátorů předních britských médií se rozhovory naopak zkomplikovaly.



"Vypadá to, že se rozhovory dnes odpoledne ztížily," uvedla na twitteru hlavní politická zpravodajka stanice BBC Laura Kuenssbergová s odvoláním na vládní zdroj. "EU přináší do vyjednávání nové prvky. Průlom je v příštích několika dnech stále možný, ale tato vyhlídka se vzdaluje."



Informaci o nových problémech potvrdil i politický redaktor televize Sky News Sam Coates. Na twitteru napsal, že sporným tématem jsou nyní společná pravidla hospodářské soutěže, která vyjednavači přitom již měli za téměř vyřešené. Podle Coatese jde v tomto ošidném bodě o to, jak dalece bude Spojené království dodržovat standardy EU.



Hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier se podle Reuters v pátek vrátí z londýnských jednání do Bruselu, kde bude o jejich průběhu informovat zástupce 27 členských zemí. Zdroje agentury neuvedly, zda se Barnier chystá ohlásit uzavření dohody nebo naopak pokračování jednání kvůli přetrvávajícím neshodám.



V posledních týdnech nadále panují rozpory v otázce rybolovných práv, pravidel hospodářské soutěže a dohledu nad řešením sporů. Británie i EU zdůrazňují, že je lepší nemít nakonec žádnou dohodu než dohodu, která není v jejich zájmu.



Vyjednavači jsou pod výrazným časovým tlakem, neboť případná dohoda musí být schválena parlamenty do konce tohoto roku, kdy končí pobrexitové přechodné období a Británie opustí vnitřní trh EU i celní unii. V případě nedohody zkomplikují od ledna obchodování přes Lamanšský průliv cla a kvóty.