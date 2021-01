Investiční vítěz následujících dvou let

Měď a její ceny jsou podle některých názorů považovány za vedoucí indikátor vývoje ve světové ekonomice. Tento kov se totiž používá v řadě odvětví a Francisco Blanch z Securities na Bloomberg Markets tvrdil, že jeho vypovídací schopnost je stále relevantní. Analytik následně poukázal na to, že během roku 2020 došlo k propadu ve světovém obchodu, podobně jako během předchozí finanční krize, nyní ale probíhá stimulace, která je ve srovnání s krizí zhruba dvojnásobná. Jaký je výhled pro měď a některé další průmyslové kovy?



Blanch hovořil o tom, že pandemie sice zastavila řadu odvětví ve službách a třeba leteckou dopravu, nicméně měď těžila a těží z toho, že lidé stále nakupují produkty a výrobní firmy jedou. Poptávka po mědi by měla ještě zesílit v letošním roce, poté, co dojde k úplnému otevření ekonomiky, a pozitivní je pro ni i dlouhodobý výhled, protože tento kov je klíčový z hlediska snahy o dekarbonizaci ekonomiky.

Analytik míní, že poptávku po mědi „zvedne na nové úrovně“ politika nového amerického prezidenta, která bude zaměřená na zelené technologie a zmíněnou dekarbonizaci. Ta by měla probíhat ve výrobě elektrické energie, ale i v průmyslu. Měď by tak podle Blanche měla být „jedním z vítězů roku 2021 a 2022“. Dekarbonizace by ale neměla prospívat jen mědi, analytik míní, že potáhne nahoru i nikl, který se používá při výrobě baterií. Dále by měla prospívat platině, stříbru, kobaltu a dokonce i oceli. „Je to paradox, ale na dekarbonizaci potřebujete hodně oceli,“ uvedl Blanch. Prospívat by jí měly rovněž investice do infrastruktury a to, že „vlády se staly mnohem, mnohem většími“.

Následující graf od MacroMarketsDaily ukazuje vývoj cen mědi a vývoj čistých spekulativních dlouhých pozic na této komoditě:





Bloomberg komentuje vývoj cen mědi s tím, že na počátku roku k jejich propadu výrazně přispěl vývoj v Číně, která kvůli pandemii uzavřela svou ekonomiku. Pak se ale čínské hospodářství začalo prudce zvedat a cenám mědi prospěl sezónní vývoj. V neposlední řadě je pak táhla nahoru i situace na nabídkové straně trhu, protože v některých zemích, které měď vyvážejí, došlo k problémům na straně těžebních kapacit.

Velmi pozitivně hovořil o mědi před třemi týdny na Bloomberg Markets i Saad Rahim ze společnosti Trafigura. I on poukázal na snahy o snižování emisí, které jsou zřejmé v Číně a Evropě a nyní se k nim přidají také Spojené státy. A ekonom se domnívá, že „klíč k zelené budoucnosti je vyroben z mědi“. Pozitivní příběh pro tento kov má ale mnohem více kapitol, počínaje elektromobily přes automatizaci až po zelené energie.

Nabídková strana trhu je ale podle analytika v současné době schopná pokrýt asi tak polovinu očekávaného růstu spotřeby a na to, aby se zvýšila kapacita, by muselo dojít k výraznějšímu růstu cen mědi. Rahim dodal, že podobný je příběh u kobaltu a niklu.



