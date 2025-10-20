Hledat v komentářích

Detail - články
Investice do DIP nabírají na tempu. Letos podle AKAT překoná 200 tisíc smluv

20.10.2025 11:58
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Zájem o Dlouhodobý investiční produkt (DIP), který slouží k budování penzijních úspor, nadále roste. Ke konci září 2025 bylo uzavřeno již přes 184 tisíc smluv, přičemž objem investovaných prostředků dosáhl 5,9 miliardy korun. DIP se tak stává významným nástrojem pro zajištění na stáří, a to nejen díky individuálním investorům, ale i rostoucímu zapojení zaměstnavatelů.

Počet investorů, kteří využívají Dlouhodobý investiční produkt (DIP) jako nástroj pro budování penzijních úspor, nadále roste. Podle dat Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT) bylo k 30. září 2025 uzavřeno již 184 327 smluv, přičemž objem investovaných prostředků dosáhl 5,9 miliardy korun. Z tohoto objemu tvoří 89 % investiční fondy, 7 % depozita a 4 % ostatní investice. Data zahrnují většinu poskytovatelů DIP z řad členů AKAT.

1

„Z vývoje počtu uzavřených smluv je zřejmé, že směřujeme k překonání hranice 200 tisíc DIPů koncem letošního roku. Jako obzvláště pozitivní však vidím, že průměrně je na jednu smlouvu zainvestováno již 32 tisíc ,“ uvedla Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT ČR. Dodala, že spolu s průměrným objemem 160 tisíc na účastníka v penzijních fondech DIP významně přispívá k rychlejšímu budování penzijních úspor.

Podle Jaromíra Sladkovského, předsedy AKAT ČR, se největší nárůst počtu smluv i objemu investic očekává ke konci roku, podobně jako u dalších produktů s daňovým zvýhodněním. „Je potěšitelné, že k vytváření penzijních úspor přispívá i řada zaměstnavatelů,“ doplnil.


