Tato sázka nevyšla. General Motors odepíše investice do elektromobilů za 1,6 miliardy dolarů

Největší americká automobilka (GM) ve výsledcích za třetí čtvrtletí odepíše 1,6 miliardy dolarů (33,7 miliardy Kč), které investovala do rozvoje elektromobility. Firma v povinném hlášení pro akciovou burzu uvedla, že trh se nevyvíjí tak, jak původně předpokládala. Ve Spojených státech skončila podpora nákupu elektromobilů a zájem o tato auta je slabší.
Americké automobilky odkládají nebo ruší výrobu nových modelů elektromobilů, včetně výstavby továren na výrobu baterií. Omezily také další investice do elektromobilů, a to právě kvůli slabší poptávce, než s jakou počítaly. Trh čelí dalšímu tlaku poté, co administrativa prezidenta Donalda Trumpa zrušila federální daňový kredit 7500 dolarů (158 000 Kč) na nákup elektromobilu, což je klíčová podpora pro toto odvětví.
"Po nedávných změnách politiky americké vlády, včetně ukončení některých daňových pobídek pro spotřebitele na nákup elektromobilů a snížení přísnosti emisních předpisů, očekáváme, že tempo zavádění elektromobilů se zpomalí,“ uvedla automobilka .
Firma dodala, že své kapacitní a výrobní plány u elektromobilů ještě vyhodnocuje, což signalizuje, že by později mohla ještě sáhnout k dalším odpisům. byla mezi prvními, kdo vsadil miliardy dolarů na trh s elektromobily, který ale nedosáhl takového růstu, jak se čekalo. V jednu chvíli automobilka plánovala, že do letošního roku bude mít investováno 30 miliard dolarů do elektromobilů, včetně desítek nových modelů a kapacity pro výrobu baterií.
Celková částka odpisu, který automobilka oznámila, se skládá z 1,2 miliardy USD nehotovostního snížení hodnoty majetku v souvislosti s úpravou výrobní kapacity pro elektromobily, zbylých 400 milionů dolarů souvisí s poplatky za zrušení smluv a na další obchodní vyrovnání.
K odpisům sahá v době, kdy se v USA mění pravidla výroby a prodeje elektromobilů. Daňové úlevy jsou z doby předchozího prezidenta Joea Bidena, za současné Trumpovy administrativy ale končí.
K podobným odpisům už před více než rokem sáhla také automobilka Motor. Ta se rozhodla zaúčtovat jako ztrátu 1,9 miliardy dolarů. zahrnul asi 400 milionů dolarů na odpis výrobních aktiv, stejně jako dodatečné výdaje a hotovostní výdaje až do výše 1,5 miliardy dolarů, které zahrnovaly zrušení velkého elektrického SUV, které už bylo v pokročilé fázi vývoje, a odklad výroby elektrického pick-upu nové generace.
Akcie automobilky na zprávu o odpisech zareagovaly krátce před zahájením obchodování na burzách v USA propadem o více než dvě procenta. Firma zveřejní výsledky hospodaření za třetí čtvrtletí příští týden v úterý. Akcie automobilky ztrácely méně než jedno procento, zhruba v souladu s tzv. futures na širší index S&P 500.