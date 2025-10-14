Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Tato sázka nevyšla. General Motors odepíše investice do elektromobilů za 1,6 miliardy dolarů

Tato sázka nevyšla. General Motors odepíše investice do elektromobilů za 1,6 miliardy dolarů

14.10.2025 14:10
Autor: ČTK

Největší americká automobilka General Motors (GM) ve výsledcích za třetí čtvrtletí odepíše 1,6 miliardy dolarů (33,7 miliardy Kč), které investovala do rozvoje elektromobility. Firma v povinném hlášení pro akciovou burzu uvedla, že trh se nevyvíjí tak, jak původně předpokládala. Ve Spojených státech skončila podpora nákupu elektromobilů a zájem o tato auta je slabší.

Americké automobilky odkládají nebo ruší výrobu nových modelů elektromobilů, včetně výstavby továren na výrobu baterií. Omezily také další investice do elektromobilů, a to právě kvůli slabší poptávce, než s jakou počítaly. Trh čelí dalšímu tlaku poté, co administrativa prezidenta Donalda Trumpa zrušila federální daňový kredit 7500 dolarů (158 000 Kč) na nákup elektromobilu, což je klíčová podpora pro toto odvětví.

"Po nedávných změnách politiky americké vlády, včetně ukončení některých daňových pobídek pro spotřebitele na nákup elektromobilů a snížení přísnosti emisních předpisů, očekáváme, že tempo zavádění elektromobilů se zpomalí,“ uvedla automobilka GM.

Firma dodala, že své kapacitní a výrobní plány u elektromobilů ještě vyhodnocuje, což signalizuje, že by později mohla ještě sáhnout k dalším odpisům. GM byla mezi prvními, kdo vsadil miliardy dolarů na trh s elektromobily, který ale nedosáhl takového růstu, jak se čekalo. V jednu chvíli automobilka plánovala, že do letošního roku bude mít investováno 30 miliard dolarů do elektromobilů, včetně desítek nových modelů a kapacity pro výrobu baterií.

Celková částka odpisu, který automobilka GM oznámila, se skládá z 1,2 miliardy USD nehotovostního snížení hodnoty majetku v souvislosti s úpravou výrobní kapacity pro elektromobily, zbylých 400 milionů dolarů souvisí s poplatky za zrušení smluv a na další obchodní vyrovnání.

K odpisům GM sahá v době, kdy se v USA mění pravidla výroby a prodeje elektromobilů. Daňové úlevy jsou z doby předchozího prezidenta Joea Bidena, za současné Trumpovy administrativy ale končí.

K podobným odpisům už před více než rokem sáhla také automobilka Ford Motor. Ta se rozhodla zaúčtovat jako ztrátu 1,9 miliardy dolarů. Ford zahrnul asi 400 milionů dolarů na odpis výrobních aktiv, stejně jako dodatečné výdaje a hotovostní výdaje až do výše 1,5 miliardy dolarů, které zahrnovaly zrušení velkého elektrického SUV, které už bylo v pokročilé fázi vývoje, a odklad výroby elektrického pick-upu nové generace.

Akcie automobilky General Motors na zprávu o odpisech zareagovaly krátce před zahájením obchodování na burzách v USA propadem o více než dvě procenta. Firma zveřejní výsledky hospodaření za třetí čtvrtletí příští týden v úterý. Akcie automobilky Ford ztrácely méně než jedno procento, zhruba v souladu s tzv. futures na širší index S&P 500.


Čtěte více:

Bloomberg: Evropské automobilky jedou na půl plynu, v příštích letech ztratí miliony aut ve prospěch Číny
13.10.2025 16:05
Bloomberg: Evropské automobilky jedou na půl plynu, v příštích letech ztratí miliony aut ve prospěch Číny
Evropští výrobci aut mohou být nuceni zavřít až osm továren. Na vině j...
Johnson & Johnson překonal očekávání, zvyšuje výhled tržeb a plánuje oddělení ortopedické divize
14.10.2025 13:09
Johnson & Johnson překonal očekávání, zvyšuje výhled tržeb a plánuje oddělení ortopedické divize
Farmaceutická společnost Johnson & Johnson zveřejnila kvartální výsled...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
14.10.2025
17:25Dobrý a ošklivý. AMD se připojuje k miliardovému AI závodu  
17:24Vrchol trhu
16:02MMF: Světová ekonomika letos poroste o 3,2 procenta
15:09JP Morgan zvyšuje výhled na čistý úrokový výnos, pozitivně vyzněly i výsledky tradingové divize  
14:53Konkurenci Nvidie přibývají objednávky. Oracle nasadí 50 tisíc čipů AMD nové generace
14:29Zisk Citigroup roste, transformace firmy pokračuje
14:10Tato sázka nevyšla. General Motors odepíše investice do elektromobilů za 1,6 miliardy dolarů
14:05Goldman Sachs překonala odhady. Banka profitovala z velkých IPO
13:17JP Morgan překonala odhady, rostoucí trhy a nejaktivnější čtvrtletí z pohledu IPO od 2021 jí svědčí
13:09Johnson & Johnson překonal očekávání, zvyšuje výhled tržeb a plánuje oddělení ortopedické divize
12:45BlackRock ve třetím čtvrtletí pod svou správu přilákal 205 miliard, pomáhá expanze na trhu privátních aktiv
11:45Čínská eskalace vrací trhy dolů, na programu výsledky velkých bank  
11:23FX Strategie: Eurodolar čeká na politické rozuzlení, koruna na globální impulzy  
10:45Prodeje Michelin v Severní Americe ztrácí trakci. Výhled sjíždí z plánované trasy, akcie odepisují 9 procent
10:29Londýnské trezory se stříbrem jsou pod náporem, cenu kovu to poslalo na historický rekord
9:53Čínsko-americký spor eskaluje. Dopadá na globální obchod
9:32Zájem o hypotéky dál roste. V září jejich objem stoupl o 14 procent
8:55Rozbřesk: Politický a rozpočtový chaos ve Francii. Pomohla by ECB se záchranou?
8:55Komerční banka, a.s.: Hlavní akcionáři KB k 30.9.2025
8:53Obchodní válka Čína-USA se prohlubuje, americký shutdown spěje do klíčového momentu a futures jsou v červeném  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Archer Aviation Inc (09/25 Q3)
Blackrock Inc (09/25 Q3, Bef-mkt)
Domino's Pizza Inc (09/25 Q3, Bef-mkt)
7:00Telefonaktiebolaget LM Ericsson (09/25 Q3)
11:00DE - Index očekávání ZEW
12:45Johnson & Johnson (09/25 Q3)
13:00JPMorgan Chase & Co (09/25 Q3)
13:00Wells Fargo & Co (09/25 Q3)
13:30Goldman Sachs Group Inc/The (09/25 Q3)
14:00Citigroup Inc (09/25 Q3)
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět