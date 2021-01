Britský finanční sektor si ještě počká, než se mu otevřou evropské brány

Evropská unie s otevřením svých bran britskému finančnímu sektoru nespěchá a tlumí veškeré zbývající naděje, že by obchodní dohoda o brexitu odemkla přístup bankám a dalším finančním firmám na trh.

Evropští úředníci v pondělí zdůraznili, že EU nepospíchá s hodnocením plánů Velké Británie regulovat svůj finanční sektor, a zdůraznili, že udělení přístupu na trh zůstává jednostranným rozhodnutím, které není předmětem jednání.

Tento sektor byl z velké části z dohody o volném obchodu, kterou obě strany uzavřely koncem loňského roku, vynechán. Vztahy nyní závisí na procesu známém jako ekvivalence, kdy každá strana poskytuje přístup na trh, pokud jsou pravidla druhé strany považována za dostatečně tvrdá. Dokud to nebude vyřešeno, budou se britské firmy muset při obchodování s klienty spoléhat na svá sídla ve Frankfurtu, Paříži a dalších městech po celé EU.

"Ekvivalence vyžaduje určitý stupeň sladění. Tuto míru sladění je však třeba projednat a dohodnout oblast po oblasti,“ řekl v pondělí výboru Evropského parlamentu Almoro Rubin de Cervin, který má na starosti mezinárodní vztahy v oddělení Evropské komise pro finanční služby. "Ekvivalence jako proces bude chvíli trvat."

I když Velká Británie začala 1. ledna svůj život mimo EU s téměř identickou sadou pravidel, úředníci uvažují o změnách v řadě oblastí. Guvernér Bank of England Andrew Bailey prohlásil, že Spojené království by nemělo být vázáno na standardy EU cenou za získání přístupu na trh.

Jako první krok připravují Velká Británie a EU do března základní pravidla spolupráce ve finančních službách. Úředníci v Londýně by si to ale neměli plést s jednáním o přístupu na trh, varoval Rubin de Cervin a dodal, že plánované memorandum o porozumění nebude EU při jejím rozhodování nijak omezovat.

Pokud vzdálenost mezi oběma stranami nebude významná, je podle tohoto úředníka termín pro dosažení dohody „rozhodně dosažitelný“. "Pokud by však Velká Británie přišla ke stolu memoranda o porozumění s nadměrnými požadavky, například pokud jde o omezení rozhodování, pak by to trvalo déle."

Od chvíle, kdy Velká Británie hlasovala pro odchod, zaujala EU k finančním službám tvrdý postoj, bez ohledu na několik návrhů, jak posílit spolupráci nad rámec svého standardního rámce pro jednání s firmami mimo unii.

"Neexistuje žádné souběžné jednání o finančních službách. Dohoda je hotová,“ uvedl francouzský státní tajemník pro evropské záležitosti Clément Beaune pondělním v rozhovoru pro Bloomberg TV. "V rukou EU je jednostranný rámec ekvivalence. Teď se budeme my dívat, je to naše analýza, kterou je třeba provést, na finanční předpisy britských trhů, abychom zjistili, zda jsou dostatečně ochranné, dostatečně regulované na to, abychom jim udělili ad-hoc, jednostranný základní přístup na náš trh, anebo ne.“

Velká Británie ztratila na denním obchodování s akciemi v první pracovní den po přechodném období brexitu zhruba 6 miliard eur, což dodalo impuls hlasům požadujícím zmírnění pravidel a pomoc City získat nad evropskými rivaly konkurenční výhodu. Jeden takový krok nastal, když britské ministerstvo financí prohlásilo, že plánuje povolit obchodování se švýcarskými akciemi, čímž zrušilo evropský zákaz.

EU rovněž přemýšlí o změnách svých pravidel, čímž bude posuzování ekvivalence ještě složitější. "Do jisté míry - a to je součást obtíží, jimž budeme čelit - budeme dva pohyblivé cíle," dodal Rubin de Cervin.

Zdroj: Bloomberg