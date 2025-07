Meta kvůli nové unijní legislativě zastaví od října politickou reklamu v EU

Americká technologická společnost Meta Platforms přestane od října letošního roku na území Evropské unie na svých platformách umožňovat politickou reklamu. Firma provozující sociální sítě Instagram a nebo on-line komunikátor WhatsApp krok zdůvodňuje právní nejistotou spojenou s novou unijní legislativou o transparentnosti a cílení politické reklamy (TTPA), která začne platit 10. října. Firma to dnes uvedla na webu.



Nová legislativa vyžaduje, aby technologické platformy jasně označovaly politickou reklamu, zveřejnily, kdo ji financuje, kolik stála a na které volby cílí. Jinak jim hrozí pokuty až do výše šesti procent z ročního obratu. Meta za loňský rok na tržbách získala přes 164,5 miliardy dolarů (přes 3,4 bilionu Kč).



"Regulace, jako je TTPA, významně oslabují naši schopnost tyto služby poskytovat – nejenže to snižuje účinnost kampaní, ale také dostupnost informací pro voliče," uvedla firma.



Meta tvrdí, že nové povinnosti představují neúnosnou složitost a míru nejistoty jak pro zadavatele reklamy, tak pro samotné platformy. Obává se rovněž dopadů na uživatele a inzerenty. Opatření EU podle firmy omezí možnosti informovat voliče o důležitých společenských otázkách, které formují veřejnou debatu.



Podobné rozhodnutí učinila už loni na podzim také společnost ze skupiny Alphabet, připomněla agentura Reuters. také reagoval na zmíněná nová unijní pravidla. Opatření TTPA je reakcí na rostoucí obavy z dezinformačních kampaní a zahraničního vměšování do voleb ve 27 členských státech EU.