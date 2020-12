EU a Británie se dohodly na podobě vztahů od příštího roku

Evropská unie a Británie uzavřely dohodu, která bude určovat jejich vztahy od ledna příštího roku, kdy skončí přechodné období po brexitu. Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová označila dohodu za dobrou, spravedlivou a vyváženou. Británie díky ní podle premiéra Borise Johnsona získá zpět kontrolu nad svým osudem. Výsledek jednání přivítala i německá kancléřka Angela Merkelová či francouzský prezident Emmanuel Macron. Podle českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka znamená dohoda konec nejistoty.

Británie po referendu z roku 2016 a letech vnitřních politických bojů opustila EU letos 31. ledna. Členem evropského bloku a jeho předchůdců byla 47 let. Do konce letošního roku je ještě v takzvaném přechodném období. Vyjednaná dohoda bude určovat to, podle jakých pravidel se vztahy mezi ní a evropskou sedmadvacítkou budou řídit od 1. ledna 2021. Hlavním cílem náročných jednání bylo zajistit nerušenou obchodní výměnu, která nebude zatížena cly. Dohoda ale obsahuje i pasáže o rybolovu, energetice, dopravě či justiční a policejní spolupráci.



Dohodu budou muset ještě schválit členské země EU, Evropský parlament (EP) i britští poslanci. Předseda EP David Sassoli už oznámil, že europoslanci budou o dohodě hlasovat až příští rok. Zástupci členských zemí tak budou muset najít způsob, jak dohodu "provizorně aplikovat", aby se podle ní mohly řídit už od 1. ledna. Velvyslanci EU27 se kvůli tomu sejdou už v pátek. Britští poslanci budou o dohodě hlasovat 30. prosince, tedy pouhý den před koncem přechodného období. Většina vládních konzervativců bude zřejmě hlasovat pro dohodu a opoziční předák Keir Starmer slíbil i podporu labouristů.

Johnson uzavření dohody slavil jako triumf. "Máme zpět kontrolu nad svými zákony a svým osudem," uvedl. Dodal, že Soudní dvůr EU už nebude hrát v Británii roli. "Znamená to, že od 1. ledna 2021 budeme mít plnou politickou a ekonomickou nezávislost," řekl premiér. Dohoda je podle něj dobrá pro celou Evropu, neboť EU bude mít za dveřmi prosperující zemi.



Předsedkyně EK von der Leyenová označila vyjednaný kompromis za spravedlivý a vyvážený. Podle ní se vyplatilo o dohodu bojovat. "Bude solidním základem pro nový začátek s dlouholetým přítelem," řekla. EU podle ní nyní konečně může nechat brexit za sebou a věnovat se budoucnosti. Británie pro unii ale bude nadále partnerem a spojencem.



Hlavní vyjednavač EU Michel Barnier označil dnešek za den úlevy, který je ale zčásti poskvrněn smutkem nad odchodem Británie. Oznámil mimo jiné, že se Británie rozhodla neúčastnit programu výměny studentů Erasmus+.



Uzavření dohody přivítali i zástupci jednotlivých členských zemí EU. Německá kancléřka Angela Merkelová ji označila za historickou. "Touto dohodou vytváříme základy pro novou kapitolu v našich vztazích," uvedla. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona se unii vyplatila jednota a pevný postoj v jednáních.



Irský premiér Micheál Martin uvedl, že dohoda je "dobrým kompromisem a vyváženým výsledkem" a také "nejméně špatnou formu brexitu, jaká byla možná". Za dobré zprávy výsledek jednání označili i premiéři Itálie, Belgie či Nizozemska. Španělský premiér Pedro Sánchez zdůraznil, že bude pokračovat s Británií v dialogu o Gibraltaru.



Podle českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka znamená dohoda konec nejistoty. Na twitteru napsal, že se jedná o dobrou zprávu, nyní je ale podle něj potřeba pročíst 2000 stran textu. Dohodu uvítala i česká eurokomisařka Věra Jourová.

Jeden z hlavních strůjců brexitu Nigel Farage uvedl, že dohoda není dokonalá, Británie je ale na tom podle něj nyní lépe, než před pěti lety, kdy byla ještě členem EU. "Žádná dohoda nevyrovná to, co nám brexit vzal," uvedla naopak skotská premiérka Nicola Sturgeonová.



Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) uvedlo, že dosažení dohody znamená pro evropský automobilový sektor úlevu. Odvětví se tak podle něj vyhne katastrofickým dopadům, které by přinesl definitivní odchod Británie z EU bez dohody.



Zklamání naopak vyjádřili zástupci britských i unijních rybářů. Budoucí pravidla rybolovu byla jedním z hlavních sporných bodů v jednání. Rybáři EU se nakonec podle dohody budou muset do poloviny roku 2026 vzdát čtvrtiny svých dosavadních úlovků v britských vodách. Následně se bude o nových podmínkách jejich přístupu do britských vod vyjednávat každoročně.



Uzavření dohody posílilo britskou libru.