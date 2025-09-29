Hledat v komentářích

Detail - články
ČNB získává větší kontrolu nad trhy s komoditními deriváty, bude moci i zastavit obchodování

29.09.2025 10:37
Autor: ČTK

Finanční trh s komoditními deriváty bude podléhat větší kontrole ze strany České národní banky (ČNB) a v případě mimořádných situací s prudkým pohybem cen se na něm bude muset zastavit obchodování. Počítá s tím novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která dnes vstupuje v účinnost. Vláda ji poslancům předložila v polovině letošního května a poslanci ji o dva týdny později schválili zrychleně již v prvním čtení. Na některé nově zavedené povinnosti vyplývající z evropského nařízení však platí dvouměsíční přechodná lhůta.

Podle dřívějšího vyjádření ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) zavádí do českého práva revizi evropské směrnice o trzích finančních nástrojů MiFID II. Je to součást širší iniciativy rozvoje unie kapitálových trhů, jejímž cílem je podpořit investování na kapitálových trzích v Evropské unii, popsal.

Zpřísnění pravidel pro komoditní deriváty, mezi které zákon řadí i deriváty odvozené od emisních povolenek, je reakcí na energetickou krizi z roku 2022. Tehdy se podle důvodové zprávy k zákonu ukázalo, že současná pravidla nebyla využívána efektivně. Novela proto ukládá organizátorům příslušných finančních trhů povinnost zastavit obchodování v případě mimořádné situace, kdy se výrazně mění ceny. V případě nečinnosti těchto organizátorů by měla mít právo zastavit obchodování ČNB.

Provozovatelé obchodních systémů s komoditními deriváty také budou muset pravidelně informovat ČNB o dodržování pozic všech obchodníků v systému. Informace by měly umožnit ČNB dostatečný dohled nad trhem a dát jí možnost včas zasáhnout, pokud bude nutné obchodování pozastavit.

Zákon rovněž ruší povinnost zveřejňovat předobchodní informace u dluhopisů a derivátů. Podle důvodové zprávy k zákonu se tyto informace ukázaly jako nevyužívané, zrušení povinnosti proto sníží administrativní zátěž. Návrh dále vypouští ze zákona ustanovení o synchronizaci obchodních hodin.

 

