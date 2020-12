Reuters: Evropu čeká největší přesun akciových obchodů za 20 let

Evropu čeká po zahájení obchodování na burzách v příštím roce největší přesun obchodů s akciemi za více než 20 let. Odchod Británie z Evropské unie totiž přesunul těžiště obchodů z Londýna. Zatímco hráči na trhu doufají, že díky rokům příprav od doby, kdy si Británie odhlasovala odchod z EU, bude přechod většiny obchodů s aktivy v eurech, jako jsou akcie a deriváty, relativně hladký, dlouhodobý dopad je nejistý. Uvedla to agentura Reuters.



"Je to jako velký třesk a je to jedna z věcí, kterou trh dosud opravdu nepoznal," řekl šéf obchodní platformy s akciemi Aquis Exchange Alasdair Haynes. "Doslova se všechno přesune v konkrétní den a my se musíme modlit k Bohu, aby nenastala na trhu nějaká mimořádná událost, která by vytvořila vysoké objemy," dodal.



Obchodní dohoda mezi EU a Británií sjednaná minulý týden stanovuje pravidla pro odvětví, jako je rybolov a zemědělství, nepokrývá ale britský finanční sektor, který je mnohem větší. To znamená, že automatický přístup na finanční trhy EU 31. prosince skončí. Následující dny tak poskytnou první ochutnávku dopadů přesunu a regulátoři na obou stranách Lamanšského průlivu budou první obchodní den nového roku ve střehu. Tím dnem je 4. leden.



EU chce snížit závislost finančních služeb na londýnské City a více obchodů s eurovými aktivy přesunout do Frankfurtu nad Mohanem, Paříže, Amsterodamu a dalších finančních center v unii. To rozdělí evropské akciové, dluhopisové a derivátové trhy na dva samostatné obchodní systémy.



Banky v EU musejí od 4. ledna s akciemi v eurech obchodovat uvnitř unie, což je nutí, aby přešly z platforem provozovaných v Londýně na platformy, které se nově provozují z EU, například z Amsterodamu nebo Paříže.



Většina akcií se stále obchoduje na svých domovských burzách. Londýnské platformy se však podílejí na téměř veškerém přeshraničním obchodování s akciemi ve zbývajících 27 státech EU. Podle údajů Cboe Europe, jednoho z provozovatelů platforem, to v říjnu činilo souhrnně 8,6 miliardy eur (zhruba 226 miliard Kč) denně, což byla čtvrtina všech evropských obchodů. Prezident Cboe Europe David Howson upozornil, že téměř všechny přeshraniční evropské obchody s akciemi se musejí přes noc přepnout.



Naposledy se tak rychlá změna z hlediska objemu uskutečnila v roce 1998 u obchodování s německými dluhopisy. Obchodníky z burzy LIFFE v Londýně tehdy přetáhly levnější elektronické obrazovky do Frankfurtu.



"Je to největší přesun obchodů s jednotlivými akciemi přinejmenším za dvě desetiletí," dodal Howson.



Dalším ze zlatých dolů pro Londýn jsou obchody s deriváty v řádu bilionů eur. Britská centrální banka už varovala, že může být narušeno obchodování s úrokovými swapy v hodnotě 200 miliard USD (4,3 bilionu Kč), protože banky působící v Británii a v EU musejí obchodovat v rámci své vlastní jurisdikce nebo na schválených platformách v New Yorku.



První obchodní den v lednu může být podle Cboe a Aquis klidný, protože někteří obchodníci se mohou rozhodnout, že se zatím budou držet stranou a vyčkají, až se situace srovná, což by výrazně snížilo objem obchodů. Z dlouhodobého hlediska se pozornost zaměří na to, jak objemy vzrostou uvnitř EU a jak v Británii dál klesnou.



"Není to začátek konce Londýna, ale pro Británii je to velká škoda a velký vlastní gól," dodal Haynes.