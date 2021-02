Evropské akciové burzy zřejmě zahájí týden v červeném. Výnosy a kovy rostou

Evropské burzy mohou zahájit tento týden v negativním duchu, futures na hlavní evropské indexy po ránu padají o zhruba 0,8 %. Dále se prodávají dluhopisy; nejvýše za zhruba rok se dostaly americké dluhopisové výnosy, zatímco obavy z rychlejší inflace srazily cenu australského a novozélandského dluhu. Přidává ropa, na víceletá maxima se v Londýně dostaly ceny niklu a mědi, což škodí vyhlídkám na hospodářské zotavení, kdyby měly ceny kovů dále narůstat. Nahoro míří také zlato, kterému se letos zatím tolik nedaří.

Centrální banky se snaží udržet nízké výpůjční náklady. Australská centrální banka ve snaze bránit svůj výnosový cíl obnovila nákupy tříletých cenných papírů. Americké desetileté výnosy jsou ale po ránu kolem 1,36 % a jejich australské a novozélandské protějšky přidaly více než deset bazických bodů.

Futures na hlavní evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,7 %, FTSE 100 -0,85 %, CAC 40 -0,5 %, DAX -0,7 %. Americké akciové futures ztrácejí od -0,3 % do -1 % v případě Nasdaq 100 mini.

Kalendář makroekonomikcých událostí je dnes volnější. Dopoledne přijdou data o podnikatelském klimatu Ifo na únor a odpoledne předstihový index Conference Board.

Člen bankovní rady ČNB Aleš Michl v MfD uvedl, že covidová krize a lockdowny zasáhly primárně sektor firem a živnostníků. Ze dne na den jim vypadly příjmy, nastal problém s likviditou. Vlády i centrální banky jim přispěchaly na pomoc, nic ale není zadarmo. Cenou za to byl výrazný nárůst vládního dluhu. Covid podle něj také přinesl zombifikaci ekonomiky. Složitější bude oddlužování států. ECB již drží například 40 % slovenského dluhu. Z toho vyexistovat bude pro státy i centrální banky výzva tak na následujících 10 let.

HN dnes přišly s informací, že má zájem o koupi třetí největší firmy na trhu Vodafone, kterou dosud vlastní stejnojmenná globální korporace. Jednání potvrdil HN přímo český Vodafone. Za operátora by mohl podle odhadu HN zaplatit nižší desítky miliard korun. O ceně obě strany zatím jednají, rozhodnout by se mělo do léta.



Společnost Tanemo ze skupiny PPF oznámila svůj záměr prodloužit termín závaznosti návrhu na odkoupení části akcií společnosti MONETA Money Bank do 5. března 2021. Uvedla to dnes společnost Tanemo. Tvrdí, že "tak reaguje na množící se žádosti akcionářů MONETA Money Bank a správců majetkových podílů v MONETA Money Bank, kteří se během pandemické situace potýkají s delšími termíny pro splnění formálních požadavků pro akceptaci návrhu". Pro akcie Monety je podle analytika Patria Martina Cakla toto oznámení neutrální.