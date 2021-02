Zlato: Ze zářné komodity odpadlíkem trhu. Nebo ne?

Zlato vstupovalo do letošního roku na vlně vzletných očekávání, na rekordně vysoké úrovni a s největším ročním ziskem za posledních deset let. Místo toho ale tento drahý kov otočil a letos má za sebou prozatím nejhorší výkon za posledních 30 let.

Spotové ceny se v pátek dotkly sedmiměsíčního minima, prohloubily propad a prolomily úroveň podpory, která by podle analytiků mohla znamenat další ztráty. V pátek umazaly část ztrát, když se dolar posunul níže, ale přesto letos již klesly o více než 6 %.

Žlutý kov loni vyletěl díky pandemickým nákupům, nízkým úrokovým sazbám a stimulačním výdajům. Nyní je ale svým výkonem za letošek nejhorší na komoditním indexu Bloombergu a musí čelit řadě neočekávaných překážek. Mezi nimi je i překvapivá odolnost vůči dolaru a vzestup výnosů amerických státních dluhopisů, když ekonomické ukazatele ukazují, že oživení z pandemie je v plném proudu.

S tím, jak „sazby stoupají a inflační očekávání vrcholí, vidíme, jak se na zlatě hodně vybírají zisky a lidé přecházejí od zlata k průmyslovým kovům, jako je měď,“ řekl Peter Thomas, viceprezident společnosti u Zaner Group v Chicagu. "Je to nevídaná souhra okolností."

Začátek roku je na zlatu podle údajů shromážděných agenturou Bloomberg nejhorší od roku 1991. Růst výnosů státních dluhopisů dopadá na poptávku po tomto bezúročném drahém kovu a ten rozšiřuje své ztráty poté, co začátkem minulého týdne vytvořil technickou formaci kříž smrti. Výnosy desetiletých státních dluhopisů se minulý týden vyšplhaly na nejvyšší úroveň za zhruba rok.

Inflační očekávání se rovněž vyšplhala a v minulém týdnu se dotkla nejvyšších hodnot od roku 2014. Podle Carstena Menkeho, analytika společnosti Julius Baer Group, to pro zlato nemusí znamenat takovou podporou, jakou by obvykle bylo.

„Rychlé oživení nevyhnutelně povede k vyšší inflaci. To by nemělo být pro zlato pozitivní, protože se jedná o dobrou inflaci odrážející zrychlení ekonomické aktivity, a nikoli o špatnou inflaci signalizující ztrátu důvěry v americký dolar,“ napsal analytik v komentáři. Ekonomické oživení by podle něj mělo přimět investory prodat část svých podílů v tomto bezpečném útočišti.

Jsou tu náznaky, že k tomu již dochází. ETF na zlato klesla podle dat Bloombergu na nejnižší hodnotu od července. Holding se letos snížil o 1 % a trvalé odlivy by mohly být silnou brzdou. Spotové ceny zlata klesaly v pátek až o 0,8 % na 1 760,67 USD za unci, což je nejnižší hodnota od 2. července. Stříbro spíše stagnovalo, zatímco platina a palladium také klesaly.

Někteří přesto stále věří v návrat zlata, protože se domnívají, že neschopnost vlád a centrálních bank normalizovat stimulační politiku bude znovu stoupat. Společnost Group koncem ledna uvedla, že s vyhlídkami na další stimuly a zmražené úrokové sazby Fedu, tento kov „zůstává pro střednědobého až dlouhodobého investora přitažlivou investicí“.

"Chování zlata nám v současné době připomíná tsunami: V první fázi voda ustupuje (cena zlata klesá) a ve druhé fázi se vrací o to mocněji," řekl Daniel Briesemann, analytik . "Na konci roku nyní zlato odhadujeme na 2 000 USD za unci."

Zdroj: Bloomberg