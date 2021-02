Víkendář: Dalio o společnosti, akciích, bitcoinu

Ray Dalio je zakladatelem hedge fondu Bridgewater Associates, který je nyní podle LinkedIn News největším na světě. Investor v rozhovoru pro tento Youtube kanál uvedl, že to, jak se lidé staví a chovají směrem k sobě, může vést k velmi vážným konfliktům a Spojené státy jsou nyní výrazně rozděleny. Bidenova vláda proklamuje, že chce národ sjednotit, ale investor se domnívá, že na skutečné sblížení by bylo potřeba, aby k sobě našli cestu umírnění politici ze strany republikánů i demokratů. Alternativou by mohlo být vytvoření třetí politické strany, kde by se spolu spojili právě umírnění politici z obou dnešních stran. V rámci existujících stran je totiž těžké zastávat takové postoje, protože to je vnímáno jako slabost. Co si Dalio myslí o dalším vývoji v USA a americké politice?

Investor se věnoval otázce zodpovědného chování firem s tím, že na jednu stranu jde o pozitivní snahy, ale na stranu druhou je někdy těžké takový koncept zodpovědnosti uchopit. Za příklad dal firmu, která se snaží o zvýšení produktivity a k tomu čelí současné pandemii, což ji dovede k tomu, že svůj provoz zautomatizuje. Z jejího hlediska jde o pochopitelný krok, ale zároveň takové chování firem vede k prohlubování příjmové nerovnosti a nerovnosti v bohatství. Dalio se tak domnívá, že je třeba mít odpovídající politiku, která by takové problémy ve společnosti řešila. Doposud ale podle svých slov slyší jen dobré záměry a sem tam nějaký konkrétní krok, ale celkově neexistuje strategie, která by řešila podobné velké strukturální změny v ekonomice a společnosti.



Dalio byl tázán i na platformu Robinhood a chování některých retailových investorů organizovaných na sociálních sítích a zaměřujících se na akcie s významnými krátkými pozicemi u některých institucionálních investorů. Dalio zmínil, že on sám obchodoval s akciemi už jako mladý a je dobré, pokud lidé již v tomto věku získají na trhu zkušenosti. Nyní vlna nákupů některých akcií ze strany drobných investorů vytlačila z pozic některé investory, kteří spekulovali na pokles cen akcií, došlo k určitým tenzím při vypořádání obchodů.



S tím vším se spojuje příběh, podle kterého jsou běžní lidé vykořisťováni bohatými a Dalio podle svých slov sympatizuje s těmi, kteří si jdou za svým. Na druhou stranu se mu ale zdá, že někdy jde spíše o „volání po krvi“ a je tak důležité zamyslet se nad tím, co nám celá věc vlastně ukazuje. „O jaký symptom jde... Je to téměř jako nějaká show na Netflixu, kterou budeme sledovat a ve které poteče krev,“ dodal investor. Podle něho v době, kdy ve společnosti existuje velký rozdíl v bohatství a ekonomika se dostane do útlumu, dochází ke značným tenzím.



Nemovitosti a bitcoin



V normálních časech je vlastnictví nemovitosti „výbornou věcí“. Je to forma úspor, umožňuje vlastníkovi upravit si bydlení podle svého, vybrat si, kde vyrostou děti a podobně, míní Dalio. Dodal ovšem, že pro někoho může mít velký význam hlavně flexibilita a tu vlastnictví nemovitosti omezuje a je naopak větší v případě nájemného bydlení. Celkově tak investor nesdělil žádný vyhraněný názor pro či proti vlastnění nemovitosti a podobné to bylo i u dotazu na bitcoin.





Dalio si podle svých slov všiml, že když lidé čtou jeho zprávy a analýzy, vybírají si z nich to, co odpovídá jejich názoru. Takže ti, kteří fandí bitcoinu, si vybírají to, co Dalio napsal o tomto digitálním aktivu pozitivního. Ti, kteří jsou proti bitcoinu, si zase vyberou věty, které podporují jejich pohled. K tomu Dalio dodal, že podle něj je bitcoin velkým vynálezem, ale pak jsou tu věci, jako je jeho velká volatilita, možný negativní zásah regulátorů a podobně.



„Obávám se toho, že se nacházíme v situaci, kdy dochází ke klasickému zadlužování a zvyšování peněžní nabídky,“ pokračoval Dalio s tím, že v takové době je důležité nezapomínat na rozdíly mezi reálnými a finančními aktivy. Ta reálná představují domy, auta a další podobné věci. Finanční aktiva jsou například nárokem na budoucí zisky firem. Historicky se přitom podle investora opakuje cyklus, kdy roste a zase klesá objem finančních aktiv relativně k množství aktiv reálných. Tenze nastávají ve chvíli, kdy se lidé snaží směnit příliš velký objem finančních aktiv za aktiva reálná.



Dalio to vše vyprávěl právě v souvislosti s bitcoinem a pokračoval s tím, že toto aktivum je „alchymií“. Bylo totiž vytvořeno, následně v něj uvěřili další a ti, kteří jej vytvořili, zbohatli a nakonec se bitcoin může skutečně stát měnou. „Je to jen otázkou víry... jde v podstatě o alternativu zlata, jen digitální,“ řekl investor s tím, že žádné peníze nemají hodnotu samy o sobě.



Kdyby byl ve vládě...



Dalio byl na závěr rozhovoru tázán, co by se snažil prosadit, kdyby seděl v nové americké vládě. Odpověděl, že mu je jedno, co vláda prosadí, hlavně ať to je na základě diskuse obou stran a ať to zvyšuje produktivitu. „Mám své názory, například vzdělání je podle mého názoru výbornou investicí,“ dodal Dalio s tím, že nejdůležitější je ale politická shoda a politika, která bude prospívat většině.



Zdroj: LinkedIn News, Youtube