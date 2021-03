Michl: Sázky na letní růst sazeb mohou být předčasné

Česká ekonomika je během jednoho z nejhorších rozšíření nákazy koronaviru na světě „překvapivě odolná“, ale očekávání trhu ohledně zvýšení úrokových sazeb už letos v létě může být předčasné, domnívá se centrální bankéř Aleš Michl.

Vzhledem k tomu, že většina obchodů a služeb je od konce prosince zavřená kvůli lockdownu, soukromé úspory vzrostly a pravděpodobně pomohou podpořit silné zotavení, jakmile budou omezení zrušena, uvedl v rozhovoru Michl. Zatímco investoři sázejí na to, že zvýšení sazeb začne v srpnu, tento bankéř před zpřísněním měnových podmínek ještě před ústupem pandemie naopak varuje.

"Obávám se, že bychom mohli zvyšovat předčasně, jako to udělala Evropská centrální banka v roce 2011," řekl. "Nedokážu si představit, že bych v květnu hlasoval pro navýšení, a nejsem teď schopný předpovědět, zda budu připraven zahájit normalizaci letos v létě anebo později."

Češi mohou být prvními v Evropské unii, kdo zvýší sazby. Exportně orientovaní výrobci automobilů, elektroniky a dalšího zboží zůstávají otevření a vládní stimuly pomáhají udržovat inflaci nad 2% cílem centrální banky. A i když prognóza banky ukazuje v roce 2021 až tři zvýšení sazeb, počínaje zhruba v polovině roku, členové bankovní rady signalizují, že prst na spoušti budou držet delší dobu.

Kromě tradičních údajů, které přicházejí se zpožděním, staví Michl svůj pohled na ekonomiku také na pomocných indikátorech v reálném čase, jako je spotřeba elektřiny, používání dálnic nákladními automobily a frekvenci internetového vyhledávání informací o dávkách v nezaměstnanosti v ČR.

Se svým týmem vytvořil nový ukazatel nazvaný Rushin Index, který zachycuje vysokofrekvenční data se standardními čísly z výroby a maloobchodu. Tento ukazatel signalizuje, že hrubý domácí produkt v prvním čtvrtletí mohl být jen mírně nižší než v předchozích třech měsících, a to i přes prudký nárůst případů Covid-19.

"Pokud by index začal klesat, znamenalo by to pomalejší zotavení, než jsem čekal, a bylo by to pro mě důvodem pro odložení zvyšování sazeb," podotkl Michl.

Česká ekonomika vstoupila do pandemie v silné kondici. I po roce přerušovaném uzavírkami se může pochlubit jednou z nejnižších měr nezaměstnanosti v EU, zatímco produkce ve čtvrtém čtvrtletí oproti předchozím třem měsícům vzrostla o 0,6 %.

Přetrvávající nedostatek pracovníků se mísí se stimuly na popdoru výdajů domácností a centrální banka předpokládá, že případné oživení ekonomiky nakonec vyvolá inflační tlaky. Michl odhaduje, že uzavírka maloobchodu a pohostinství a nedávné snížení daně z příjmu vygenerují přibližně 200 miliard korun odložené spotřebitelské poptávky, což odpovídá přibližně 3,5 % HDP.

Přesto zůstává opatrný, vzhledem k tomu, jak se Česko snaží zadržet počet obětí a míru nákazy, která patří k nejhorším na světě. Navíc průběh očkování zaostává za mnoha dalšími státy EU.

"Ekonomika je překvapivě odolná," soudí Michl. „Data ukazují jasné oživení zpracovatelského průmyslu ve tvaru písmene V, jehož produkce i vývoz přesahují předpandemickou úroveň. Velkou otázkou pro mě teď je, zda to tak zůstane, anebo zda se změní na W.“

Zdroj: Bloomberg