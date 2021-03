Rusnok mírnil obavy poslanců z přílišného navýšení pravomocí ČNB u hypoték či obchodů na finančních trzích

Riziko případných excesů ve smyslu zneužití pravomocí České národní banky (ČNB) je po zhruba 30 letech jejich fungování spíše teoretické. Poslancům to dnes řekl guvernér centrální banky Jiří Rusnok, když vyvracel jejich obavy z přílišného navýšení pravomocí ČNB. Části opozičních poslanců se nelíbí, že by centrální banka mohla stanovovat ze zákona podmínky pro poskytování hypoték a že by se natrvalo rozšířily její možnosti obchodů na finančních trzích. Obavy poslanců odmítla i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).



Poslanci dnes projednávali novelu ve třetím čtení, ale k hlasování se stále nedostali. Třetí čtení začalo už ve středu. Debatu prodlužují rozsáhlé kritické projevy především poslanců Pirátů, ODS nebo TOP 09, které místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip (KSČM) označil za obstrukci. Ke třetímu čtení se Sněmovna vrátí zřejmě až 24. března, tedy v týdnu, kdy bude schůze pokračovat.



Česká národní banka mohla do loňského roku obchodovat pouze na peněžním trhu a jen s úzkým okruhem subjektů. Širší možnosti obchodů i rozšíření okruhu subjektů však loni na jaře vláda předložila poslancům samostatně jako předlohu v legislativní nouzi v souvislosti s nástupem pandemie koronaviru. Sněmovna ji ale upravila tak, že bude platit jen do konce letošního roku. Předloha nyní dává centrální bance tuto možnost natrvalo.



Ministryně financí v reakci na obavy poslanců uvedla, že vždy bude platit zákaz měnového financování. Poukázala na paragraf zákona, který zakazuje ČNB přímý nákup státních dluhopisů od státu a na němž se nic nemění. Občanský demokrat Jan Skopeček naopak tvrdil, že centrální banka může státní dluhopisy nakupovat oklikou přes komerční banky.



Rusnok uvedl, že finanční trhy fungují nejenom na základě momentálně platné legislativy, ale současně předvídají, co se bude dít v budoucnu. Podle něj pomohlo už to, že Sněmovna přijala rozšíření možných obchodů již loni. Účastníci trhu vědí, že kdyby nastal problém, jejich investice nebudou ohroženy z hlediska likvidity, popsal. Řekl, že ČNB má rámcové smlouvy se dvěma pojišťovnami a třemi správci aktiv v tom směru, že pokud by potřebovali posílit svoji likviditu, může jim ji centrální banka v rámci repo operací poskytnout.



V případě regulace hypoték může nyní ČNB pouze vydávat doporučení, která ale nejsou závazná. Nově by měla být závazná ze zákona. Rusnok před poslanci zopakoval, že úvěry na bydlení jsou klíčovou složkou celého úvěrového trhu a představují zhruba jeho polovinu. Zdůraznil, že úvěrový trh a banky jsou nejčastějším zdrojem velkých ekonomických krizí. Dosavadní doporučení bankám ohledně hypoték podle něj mohou být v případných krizích nedostatečná a neúčinná.