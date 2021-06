Debut evropských dluhopisů určených na obnovu ekonomiky se setkal se značným zájmem investorů

O první dluhopisy, které vydává Evropská unie na obnovu ekonomiky po pandemii, je značný zájem. Jedná se o dosud největší veřejně syndikovanou transakci unie. Investoři si objednali papíry v téměř rekordním objemu 142 miliard eur (3,6 bilionu Kč), informovala dnes agentura Reuters, která se odvolává na hlavního manažera emise. Unie si tak zajistí kolem 20 miliard eur (přes 509 miliard Kč). Jde zároveň o klíčový krok na cestě k ustavení Evropské unie jako hlavního společného dlužníka.

Obligace se splatností deset let jsou první částí emise o celkovém objemu až 800 miliard eur. Těmito penězi chce unie naplnit svůj fond obnovy, který bude až do roku 2026 poskytovat jednotlivým členským zemím granty a půjčky na zotavení ekonomiky po pandemii covidu-19.



Evropská unie už od loňského října vydala dluhopisy za 90 miliard eur. Ty jsou ale určeny na samostatný program nazvaný SURE, který je na podporu zaměstnanosti. Rozsah nového programu, k němuž se 27členná unie staví podobně, jako kdyby byla jedinou věřitelskou zemí, má potenciál unii přeměnit na největšího nadnárodního emitenta dluhopisů na světě.



Dosavadní vývoj naznačuje, že investoři mají stále zájem nakupovat dluhopisy s nejvyšším ratingem, kterých je teď obecně méně. Kromě toho, že si zajistí kvalitní papíry, získávají také o něco vyšší výnos ve srovnání s dluhopisy německé vlády, které platí v této kategorii za špičku, podle které se poměřují ostatní obligace. Poptávka, byť výrazně slabší než rekordních 145 miliard eur u prvních desetiletých dluhopisů z programu SURE, je dnes vyšší než u podobných transakcí v programu SURE z poslední doby.



"Zpráva paní Lagardeové v zásadě rozptýlila veškeré obavy, které trh mohl mít ohledně celkového objemu emise..., jenž z EU vzejde," poznamenal analytik Matt Cairns z finančního ústavu Rabobank. Odkazoval tím na prezidentku Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeovou. ECB minulý týden rozhodla, že zrychlené tempo nákupů dluhopisů za účelem podpory ekonomiky eurozóny prozatím zachová.



Cena nových unijních dluhopisů, splatných 4. července 2031, bude dva bazické body pod střední hodnotou takzvaných úrokových swapů, uvedl manažer emise. Podle propočtů agentury Reuters to odpovídá výnosu zhruba 0,06 procenta, což je pokles zhruba z jednoho bazického bodu nad střední hodnotou swapů, když prodej dluhopisů v pondělí začal.

Po dnešní syndikované transakci, kde si EU najala banky, aby prodaly dluhopisy přímo koncovým investorům, prodá unie do konce července ještě dvě syndikované emise. Od září do programu zapojí i krátkodobé dluhopisy, a to formou aukčního prodeje, což je pro vlády běžnější způsob vydávání cenných papírů.



Zatímco veškeré obligace v programu SURE byly emitovány jako takzvané sociální dluhopisy, dnešní dluhopisy jsou z kategorie těch obyčejných. Sociální dluhopisy je typ obligací označovaných jako ESG, z anglických slov Environmental, Social & Governance. Firmy či instituce, které takové dluhopisy vydávají, tím dávají najevo, že jejich aktivity berou v úvahu ochranu životního prostředí, sociální spravedlnost a zásady zodpovědného řízení.



Zhruba 30 procent unijního fondu obnovy bude financováno takzvanými zelenými dluhopisy, určenými hlavně na projekty souvisejícími s ochranou životního prostředí. To ale nebude dřív, než unie vydá odpovídající pravidla pro takové dluhopisy, což by mělo být do září.

Zdroj: Reuters, ČTK, Bloomberg