Americká inflace narostla, ale obavy nezvedá

Americká inflace narostla, ale obavy nezvedá

11.09.2025 15:05
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Po včerejším překvapení v podobě nižší výrobní inflace se totéž už neopakovalo dnes v případě inflace spotřebitelské. Přesto data nevypadají špatně. Dluhopisové trhy reagují pozitivně, dolar lehce ztrácí, akcie už smazaly prvotní zaváhání.

Meziroční inflace podle očekávání v srpnu stoupla na 2,9 z 2,7 procenta. Jádrová inflace rovněž v souladu s očekáváními stagnovala na 3,1 procenta. Meziměsíční růst cen dosáhl 0,4 pct, respektive u jádrového indexu 0,3 procenta. To je možná lehce negativní, neboť jde o tempo, jehož dlouhodobé udržení by implikovalo vyšší inflaci v budoucnu. Meziměsíční změny však bývají volatilní.

Struktura dat ukazuje nastartování růstu cen potravin po předchozí stagnaci a obrat v cenách energií nahoru. Přesto tyto dvě nejádrové položky meziroční inflaci stále spíše brzdí. V jádrovém koši sledujeme efekt zdražení nových i ojetých aut a také zrychlení růstu cen bydlení. Služby bez bydlení naopak zpomalily meziměsíční nárůst na 0,1 z 0,3 procenta. To naznačuje, že setrvačnost inflace daná domácí poptávkou nemusí být takové riziko. Směrem k efektu cel je určující hlavně zboží, které v srpnu zdražilo o 0,5 procenta po červencové stagnaci cen. Dost k tomu ale přispěla zmíněná auta.

Celkově vzato srpnová data neukazují, že by se efekt cel začal rychle promítat do spotřebitelského koše a zároveň nenaznačují, že by ceny mohla rychleji táhnout silná domácí poptávka. Ačkoli celková inflace stoupla, nebude brzdou pro snížení úrokových sazeb Fedu. Ty by měly obnovit svůj pokles už příští týden a následně klesnout do konce roku ještě dvakrát. Tržní očekávání takového vývoje se po datech upevňuje.

 

    Paradoxy
    11.09.2025 17:02

    Vzpomínka na sedm divů socialismu: .... * 1. Každý měl práci.... * 2. Přestože měl každý práci, nikdo (s nadsázkou...) ..nic .nedělal... * 3. Přestože nikdo nic nedělal, plán se plnil nad 100 %. * 4. Přestože se plán plnil nad 100 %, nikde ničeho nebylo... * 5. Přestože nikde ničeho nebylo, přece měl každý všechno. * 6. Přestože měl každý všechno, přece všichni kradli... * 7. Přestože všichni kradli, nikdy to nikde nechybělo...
    SFX
      Re: Paradoxy
      11.09.2025 17:05

      nynější vývoj cen akcií amerických (zejména technolog. ) firem také vykazuje zvláštní disproporce připomínající paradoxy 7 divů socialismu ..... 1. ačkoli na jaře / v létě ..byla zavedena významná cla (!) na dovoz do USA... 2.reôlatívně málo amerických firem reportuje významné nákladové tlaky.... 3. zároveň mnoho amerických firem zvyšuje tržby a zejména zisk... 4. přesto jejich klienti (B2B) také příliš nereportují snížené zisky kvůli zvýšeným vstupním nákladům (přenesli většinu na konečné retailové spotřebitele.. ?).... 5. ačkoli ISM reporty a jiné nevládní měsíční reporty již od jara registrovaly výrazný nárůst (ačkoli s výkyvy) ve vnímané inflaci.... 6. americká inflace ... ani po 5 měsících (!!) podle oficiálních údajů BLS ... dosud významně (?!) nestoupla.... 7. všichni jsou "happy"... a akcioví investoři j..sou doslova v euforii (...jako na začátku roku 2000...) nebo před vypuknutím Covidu (přelom let 2019/2020).... i když nezaměstnanost už nějaký ten měsíc stoupá....
      SFX
        11.09.2025 17:22

        zásadní dilema zní: nakolik (?) se dá věřit vládním statistikám ?!? ... při bezprecedentním tlaku (a personálních výměnách !) prezidenta na nezávislost úřadů... a když k tomu zároveň Trump vytrvale hlásá: " We have no inflation ! ...Prices are down on just about everything."... https://finance.yahoo.com/news/trumps-oft-repeated-move-is-to-claim-no-inflation-polls-say-its-his-greatest-economic-vulnerability-164439684.html
        SFX
