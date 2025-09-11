Americká inflace narostla, ale obavy nezvedá

Po včerejším překvapení v podobě nižší výrobní inflace se totéž už neopakovalo dnes v případě inflace spotřebitelské. Přesto data nevypadají špatně. Dluhopisové trhy reagují pozitivně, dolar lehce ztrácí, akcie už smazaly prvotní zaváhání.
Meziroční inflace podle očekávání v srpnu stoupla na 2,9 z 2,7 procenta. Jádrová inflace rovněž v souladu s očekáváními stagnovala na 3,1 procenta. Meziměsíční růst cen dosáhl 0,4 pct, respektive u jádrového indexu 0,3 procenta. To je možná lehce negativní, neboť jde o tempo, jehož dlouhodobé udržení by implikovalo vyšší inflaci v budoucnu. Meziměsíční změny však bývají volatilní.
Struktura dat ukazuje nastartování růstu cen potravin po předchozí stagnaci a obrat v cenách energií nahoru. Přesto tyto dvě nejádrové položky meziroční inflaci stále spíše brzdí. V jádrovém koši sledujeme efekt zdražení nových i ojetých aut a také zrychlení růstu cen bydlení. Služby bez bydlení naopak zpomalily meziměsíční nárůst na 0,1 z 0,3 procenta. To naznačuje, že setrvačnost inflace daná domácí poptávkou nemusí být takové riziko. Směrem k efektu cel je určující hlavně zboží, které v srpnu zdražilo o 0,5 procenta po červencové stagnaci cen. Dost k tomu ale přispěla zmíněná auta.
Celkově vzato srpnová data neukazují, že by se efekt cel začal rychle promítat do spotřebitelského koše a zároveň nenaznačují, že by ceny mohla rychleji táhnout silná domácí poptávka. Ačkoli celková inflace stoupla, nebude brzdou pro snížení úrokových sazeb Fedu. Ty by měly obnovit svůj pokles už příští týden a následně klesnout do konce roku ještě dvakrát. Tržní očekávání takového vývoje se po datech upevňuje.