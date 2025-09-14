Marks: Čas na defenzivnější investice, trhy nejsou černobílé

Pilíře, na kterých stála americká ekonomická a investiční výjimečnost, už nemusí být tak silné. Jasné alternativy ovšem stále nejsou a v tomto smyslu tato výjimečnost nadále trvá. Pro kanadské Public Policy Forum to uvedl známý investor Howard Marks – viz včerejší část rozhovoru. S tím, že Spojené státy mohou být „nejlepším domem ve špatné čtvrti“.
Marks připomněl, že jeho investiční společnost Oaktree Capital Management se zaměřuje zejména na dluhopisové trhy. Hovořil pak o tom, že po finanční krizi byly sazby centrální banky po dlouhou dobu u nuly, což mimo jiné znamenalo nízké výnosy vládních dluhopisů. Investoři se tak obraceli k akciovému trhu a „zvykli si na to je kupovat bez ohledu na valuace.“ Jenže situace je nyní rozdílná, výnosy dlouhodobějších dluhopisů nejsou daleko od 5 %.
Výnosy některých korporátních dluhopisů v současné době dosahují úrovní kolem 7 %, a i když investoři vezmou do úvahy zdanění, stále je to podle Markse „velmi dobré“. „Akcie jsou navíc drahé,“ dodal a připomněl i to, že v minulosti se vysoké valuace pojily s následnou nízkou desetiletou návratností akciového trhu. Akciový trh i nyní podle experta míří do podobného období, dluhopisy přitom nabízí slušnou návratnost. A co je důležité, i spolehlivější.
Marks zavzpomínal na to, že když začal psát svá pravidelná „mema k dění na trzích, po deset let neměl žádnou zpětnou vazbu. „Ne že by mi nikdo neřekl, že mé analýzy jsou dobré, nikdo mi ani neřekl, že by je četl. Už ani nevím, proč jsem je psal.“ Nyní jsou ale Marksova mema velmi známá a jsou volně k dispozici na stránkách jeho investiční společnosti. Situace se přitom podle Markse prudce zlomila v době, kdy psal o vzniku technologické bubliny.
Nyní ale investor o bublině na americkém akciovém trhu nehovoří, protože takovou bublinu doprovází a živí „bláznivé uvažování“. K němu podle experta nedochází, i když se valuace nachází mimořádně vysoko. K tomu dodal, že „svět není černobílý, má odstíny šedé. Proto také na trzích nedochází k jednoznačnému přepínání mezi postoji k riziku.“ Pro investora to znamená, že by měli rozlišovat mezi tím, když nakupují, přestanou nakupovat či se přesunou směrem k defenzivnějším akciím. Nebo dokonce do fáze, kdy je lepší prodávat. Nyní je podle investora čas na to, přesunout se více k defenzivnějším titulům a aktivům, „která nabízí větší bezpečí.“
Na otázku týkající se vládního podílu v Intelu a možných hlubších změnách ve fungování americké ekonomiky, firem a trhů Marks odpověděl, že i proto je dobré držet defenzivnější aktiva včetně dluhopisů. A vrátí se někdy americké trhy a ekonomika k „normálu“? Podle Markse k tomu může dojít. Současný americký prezident „nechce být vázaný normami“, psanými i nepsanými, je ale „slušná šance“, že další prezidenti takoví nebudou. S tím mimo jiné souvisí téma dolaru a jeho pozice ve světové ekonomice. Investoři přitom mohou snižovat svou závislosti na dolarech nákupem řady jiných měn včetně švýcarského franku či eura. Na závěr pak Marks varoval před přílišným zjednodušováním věcí a investičního rozhodování.
Zdroj: Public Policy Forum, Youtube