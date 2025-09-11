Hledat v komentářích

Alibaba spouští třímiliardovou emisi dluhopisů na podporu AI a cloudových služeb

11.09.2025 13:43
Autor: Redakce, Patria.cz

Čínský lídr v oblasti online prodeje Alibaba ve čtvrtek oznámil, že plánuje získat 3,2 miliardy dolarů prodejem bezkupónových konvertibilních dluhopisů, aby financoval mezinárodní expanzi a posílil cloudové služby. Podle údajů společnosti Dealogic se bude jednat o největší emisi tohoto druhu v letošním roce, která překoná květnovou emisi společnosti DoorDash v hodnotě 2,75 miliardy dolarů.

Alibaba uvedla, že téměř 80 procent výnosů použije na rozšíření datových center, modernizaci technologií a zlepšení služeb, aby uspokojila poptávku po cloudu. Zbytek investuje do posílení své přítomnosti na trhu a zvýšení efektivity v oblasti e-commerce.

Alibaba nabídne dluhopisy s konverzní prémií 27,5 až 32,5 procenta nad cenou akcií kótovaných na burze v USA, vyplývá z podmínek transakce, které má k dispozici agentura Reuters. Dluhopisy budou splatné k 15. září 2032 a budou konvertovány na akcie kótované na burze v USA.

Akcie společnosti na hongkongské burze ve čtvrtek klesly až o 2,6 procenta, což bylo o 0,7 procenta více než pokles indexu Hang Seng. Na newyorské burze akcie ve středu oslabily o 2,2 procenta. Od začátku roku je ale výkon akcií působivý. Ty v Hongkongu vzrostly o 71,6 procenta, ty americké o 71,1 procenta.

Alibaba je jedním z největších investorů do umělé inteligence v Číně. Do této oblasti se podnik zavázal investovat 380 miliard juanů (53,37 miliard dolarů) během tří let. „Naše investice do AI začínají přinášet hmatatelné výsledky,“ řekl minulý měsíc analytikům CEO Eddie Wu během konferenčního hovoru o výsledcích. „Vidíme stále jasnější cestu, jak AI může pohánět robustní růst Alibaby," dodal.

Hongkongské kapitálové trhy zažívají v posledních šesti měsících boom. Konvertibilní dluhopisy se ukázaly jako obzvláště populární, protože nabízejí vyhlídku na zisk z akcií, přičemž některé z nich vyplácejí kupón, a jejich jistina je splacena při splatnosti, pokud není uplatněna opce na konverzi do akcií.

Pro peníze, konkrétně pro dvě miliardy dolarů, formou konvertibilních dluhopisů si k investorům jde také nizozemská Nebius Group. Účel využití prostředků je stejný jako v případě Alibaby: expanze cloudového segmentu. Společnost navíc vydá nové akcie třídy A v hodnotě jedné miliardy dolarů.

Zdroj: Yahoo Finance, Reuters


