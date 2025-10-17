Hledat v komentářích

Detail - články
Státní dluh na novém rekordu, vzrostl na 3,518 bilionu Kč

17.10.2025 16:33
Autor: ČTK

Český státní dluh dosáhl na konci třetího čtvrtletí rekordních 3,518 bilionu korun. Od začátku roku se zvýšil o 152,7 miliardy korun, uvedlo dnes ve čtvrtletní zprávě o řízení státního dluhu ministerstvo financí. Na každého Čecha tak teoreticky připadá dluh 323 267 korun. V samotném třetím čtvrtletí se dluh zvýšil o 13,7 miliardy korun. Míra zadlužení od konce roku 2024 vzrostla z 41,8 procenta hrubého domácího produktu (HDP) na 42 procent HDP.

Za zvýšením státního dluhu stojí podle ministerstva především prodej státních dluhopisů kvůli pokrytí splátek dluhu a kvůli průběžnému krytí schodku státního rozpočtu. Na konci září byl rozpočtový deficit 153,9 miliardy korun.

Za první tři čtvrtletí letošního roku prodalo ministerstvo financí střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy za 327,1 miliardy korun. "Touto emisní činností došlo k bezproblémovému pokrytí korunových splátek státního dluhu v prvních třech čtvrtletích letošního roku, vytvoření dostatečného prostoru pro zajištění zbývajících letošních splátek státního dluhu, a dále k předfinancování významné části plánovaného schodku státního rozpočtu," uvádí zpráva o řízení státního dluhu.

K financování státu ministerstvo využilo také pokladniční poukázky, tedy obligace se splatností kratší než jeden rok. Za první tři čtvrtletí jejich čistá emise, tedy rozdíl mezi prodanými a splacenými poukázkami, dosáhla 69,9 miliardy korun u cenných papírů denominovaných v korunách. U eurových pokladničních poukázek byla čistá emise za tři čtvrtletí minus 500 milionů eur, ministerstvo tedy víc poukázek splatilo, než vydalo.

České státní dluhopisy mají průměrnou dobu splatnosti 6,2 roku. Je to blízko strategického cíle ministerstva financí, který je stanoven na 6,5 roku. Největší část českých státních dluhopisů, zhruba 44 procent, drží tuzemské banky, přibližně čtvrtinu drží zahraniční subjekty.

Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.

Za posledních šest let se český státní dluh více než zdvojnásobil. Na konci roku 2019 dluh činil 1,64 bilionu korun, na každého Čecha tehdy teoreticky připadalo 153 500 korun.

Červnová aktualizace Strategie řízení a financování státního dluhu, kterou vydalo ministerstvo financí, předpokládá, že do konce letošního roku by měl státní dluh vzrůst na 3,614 bilionu korun. Míra zadlužení by měla dosáhnout 43,1 procenta HDP.


