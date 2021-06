EU spustila plán prodeje dluhopisů. Chce jimi překonat dopady pandemie

Evropská unie zahájila avizovaný plán prodeje dluhopisů v objemu zhruba 800 miliard eur (20,3 bilionu Kč), který jí má pomoci zotavit se z dopadů pandemie a který podle prezidentky Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeové změní Evropu. Unie si za tímto účelem najala banky, které prodej prvních společných dluhopisů tohoto druhu zajistí. Samotný prodej dluhopisů se splatností deset let se očekává v úterý, uvedl eurokomisař pro rozpočet a správu Johannes Hahn.



Prodej dluhopisů je součástí programu nazvaného NextGenerationEU (NGEU), z něhož chce unie pomocí grantů a půjček určených jednotlivým členským státům financovat zotavení ekonomiky z koronavirové pandemie. Unie bude plán financovat postupně příštích pět let.



Šéfka ECB Christine Lagardeová v rozhovoru na serveru Politico uvedla, že program NGEU "změní budoucnost Evropy". Agentura Reuters označila plán prodeje dluhopisů za bezprecedentní akt fiskální solidarity ze strany EU, který může z unie udělat největšího evropského dlužníka.



Dluhopisy EU spjaté se samostatným a rozsahem menším programem na podporu zaměstnanosti nazvaným SURE si zatím příliš dobře nevedly. Investoři se totiž připravují na to, že v příštích měsících trh zaplaví další podobné papíry, protože unie chce jen v letošním roce získat prodejem dlouhodobých dluhopisů zhruba 100 miliard eur (2,5 bilionu Kč). Dluhopisy z programu SURE splatné za deset let se od prodeje loni v říjnu teď obchodují blízko svého nejširšího rozpětí proti srovnatelným dluhopisům německé vlády. Prodej dluhopisů za 90 miliard eur z loňského října v rámci programu SURE způsobil, že unie už je na dluhových trzích v Evropě výrazně zastoupena.



"Slušná prémie u nové emise nad zlevněnou úrovní proti swapům a francouzským dluhopisům z poslední doby by měla zajistit, že NGEU bude mít úspěšný start," poznamenali analytici německého finančního ústavu . "Objem transakce je víc k horní hranici a může přesáhnout deset miliard eur, vzhledem k tomu, že EU bývá aktivnější před koncem roku," dodali.



EU na schůzce s investory už minulý týden uvedla, že před srpnovou pauzou prodá syndikované dluhopisy NGEU ve třech krocích. Do září pak bude zveřejněn rámec pro chystaný prodej takzvaných zelených dluhopisů NGEU, pak začne i jejich prodej. Zelenými dluhopisy se rozumí nástroje na financování projektů spjatých s ochranou přírody a plán předpokládá, že z celkových zhruba 800 miliard eur bude skoro třetina v zelených dluhopisech.



Výnosy dluhopisů jsou v Evropě v posledních měsících na vzestupu. Jednotlivé země uvolňují protiepidemická opatření a jak se vrací život k normálu, očekává se i výraznější inflace. Tím se ale sníží atraktivita dluhopisů, včetně těch z programu SURE, upozorňuje agentura Bloomberg. Rozsah emise dluhopisů NGEU nicméně vedl k tomu, že jsou tyto cenné papíry považovány za jednorázovou konkurenci pro americké státní dluhopisy s delší splatností. Z části je to proto, že k dispozici je teď méně dlouhodobých dluhopisů německé vlády - považovaných mezi srovnatelnými papíry v Evropě za bezpečný přístav - a z části proto, že s vlastnictvím dluhopisů vlád z periferie eurozóny je spojeno i větší riziko.



"Očekáváme, že dluhopisy EU se budou přibližovat německým dluhopisům, ale že by je nahradily na pozici bezpečného přístavu, to ne," upozorňují analytici dánského finančního ústavu Danske Bank. Analytik Jens Sorensen také dodal, že po roce 2026 už se s žádným dalším prodejem dluhopisů nepočítá.