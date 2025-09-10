Cla a kurz dolaru – ve skutečnosti žádné překvapení

Pro mnohé se oslabení amerického dolaru po oznámení cel na počátku dubna letošního roku vymykalo konvenčnímu pohledu na chování americké měny. Na stránkách VoxEU to zmiňují Giancarlo Corsetti, Simon Lloyd a Daniel Ostrý. Podle nich ale ekonomické modely ukazují, že dopad cel na směnné kurzy závisí na reakci obchodních partnerů. Konkrétně podle nich platí, že když jsou cla doprovázena odvetnými opatřeními, americký dolar oslabuje, což je v souladu s letošními zkušenostmi. „Prudký nárůst výnosů dlouhodobých amerických státních dluhopisů je však bezprecedentní.“
Corsetti a jeho kolegové připomínají, že americký dolar po oznámení cel na počátku dubna výrazně oslabil, a to jak vůči euru, tak relativně ke koši měn. Mnozí tvrdili, že tato reakce je v rozporu s tradičním chováním americké měny a ekonomickou logikou. Podle ní mělo v důsledku posunu globální poptávky dojít k posílení dolaru. Jiní interpretovali oslabení dolaru doprovázené prudkým nárůstem výnosů dlouhodobých státních dluhopisů jako šok pro pozici dolaru ve světové ekonomice. Tedy jako výrazný posun ve vnímání investorů směrem k bezpečnosti dolaru a jeho schopnosti plnit úlohu světové rezervní měny.
Podle některých ekonomických teorií ale dopad cel na směnné kurzy závisí na tom, jak na tato opatření zareagují obchodní partneři. To znamená, že i reakce amerického dolaru na cla závisí do značné míry na tom, zda jsou cla doprovázena odvetnými opatřeními. Ekonomové v této souvislosti připomínají vývoj z 1. března 2018. V tento den USA oznámily cla na dovoz oceli a hliníku z EU. Očekávala se odvetná reakce a 7. března EU skutečně formálně oznámila odvetná opatření. Stejně jako na počátku letošního dubna americký dolar bezprostředně po oznámení cel ze strany USA oslabil a po celý březen zůstal jeho kurz níže.
Ekonomové k tomu analyzovali řadu celních šoků z posledních let a došli k závěru, že u nich jsou patrné rozdíly v období mezi lety 2018–2020 a v roce 2025. Zaprvé, téměř všechna celní opatření USA z roku 2025 jsou odvetného rázu, ve srovnání s méně než 50 % šoků v letech 2018–2020. Zadruhé, velká část opatření USA z roku 2025 se vztahuje na širokou škálu zemí a zahrnuje globální odvetná opatření, zatímco většina opatření z let 2018–2020 se zaměřila pouze na Čínu. K tomu ekonomové dodávají:
Studie potvrzuje, že pokud při zavádění cel nedochází k žádným zahraničním odvetným opatřením, i globálně zaváděná cla ze strany USA mají tendenci vést k posílení dolaru. Pokud se však setkáváme s odvetnými opatřeními, americký dolar znatelně oslabuje. Vůči euru až o 8 % na každý jeden procentní bod efektivních amerických cel. K tomu ekonomové dodávají:
V obou vzorcích dat (2018–2020 a 2025) je oslabení amerického dolaru doprovázeno poklesem výnosů krátkodobých amerických státních dluhopisů. Až v roce 2025 pozorujeme prudký nárůst výnosů dlouhodobých dluhopisů, což je „bezprecedentní jev“.
Zdroj: VoxEU