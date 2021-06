MONETA Money Bank, a.s.: Uveřejnění vnitřní informace 22.6.2021

MONETA Money Bank, a.s.(IČ: 25672720)Valná hromadakonaná dne 22. června 2021 schválila bod pořadu týkající se nabytí akcií Air Bank a českého a slovenského Home Credit. Akcionáři na valné hromadě dále neschválili bod pořadu týkající se zvýšení základního kapitálu s vyloučením přednostního práva. Z toho důvodu nebude možné uzavřít smlouvy o koupi 100 % akcií ve společnostech Air Bank a.s., Home Credit a.s. a Home Credit Slovakia a.s. Bližší informace naleznete zde zde nebo na stránkách společnosti MONETA Money Bank https://investors.moneta.cz/aktualni-informace (komerční sdělení)