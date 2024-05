Ramsey: Tesla má u autonomního řízení specifickou strategii, nabíjecí stanice jsou jedním z nejhodnotnějších aktiv

Na Yahoo Finance poukazují na to, že Elon Musk potvrdil další mohutné investice do sítě nabíjecích stanic. Ty by konkrétně měly dosáhnout 500 milionů dolarů a člen vedení společnosti Gartner Mike Ramsey k tomu uvedl, že právě síť nabíjecích stanic je u Tesly jedním z nejvýznamnějších aktiv, která ji odlišují od konkurence.



K síti Tesly a k jejímu standardu přešly v minulém roce některé automobilky a podle experta probíhá v Tesle v této oblasti jednak optimalizace nákladů, ale hlavně firma plánuje zmíněné investice, které „dávají hodně smyslu“ a mohou generovat další příjmy. Teslu přitom v této oblasti „může čekat několik let intenzivní práce“, protože budování nových nabíjecích stanic mimo jiné vyžaduje spolupráci s utilitami tak, aby stanice měly dostatek elektrické energie.



K tomu je také nutno získat vhodné pozemky a expert míní, že již „minimálně ve Spojených státech získala ta nejlepší místa“. K možné konkurenci v oblasti nabíjecích stanic pak uvedl, že pomalejší stanice se svým provozem dost liší od tradičních čerpacích stanic. Rychlé nabíjení je jim ale svou povahou již mnohem více podobné a „ve chvíli, kdy každý začne používat stejnou zástrčku, je prostor pro konkurenci.“ A to včetně firem jako , které hovoří o zájmu provozovat vlastní nabíjecí stanice.



Na Yahoo Finance připomněli, že Musk hovoří o nepříliš vzdáleném uvedení plně autonomního řízení u Cybertrucku. Ramsey k tomu uvedl, že autopilot Tesly funguje „docela dobře“ a většina lidí si jej spojuje s plně autonomním řízením. Tím ale není, současný systém jen ulehčuje řízení. Plně autonomní řízení používá například Waymo ve městech jako San Francisco. Když hovoří o plně autonomním řízení, podle experta nejde o to samé jako třeba u zmíněné společnosti. To ale neznamená, že její systém nemůže být zdrojem příjmů a nemůže být zlepšován.



Tesla také hovoří o tom, že v srpnu představí autonomní taxík. Podle experta ale pravděpodobně nepůjde o vůz, „který si budeme moci koupit.“ Bude vybaven řadou systémů a senzorů, které nejsou součástí standardní výbavy vozů od Tesly. Celkově pak sleduje strategii, ve které se zaměřuje na „nejnižší náklady a nejvyšší objemy“. To samé platí i u autonomního řízení a výsledkem je systém, který stále vyžaduje pozornost a aktivitu řidiče. Zároveň je ale možné jej za přijatelné náklady nabízet poměrně velkému počtu zákazníků a zdokonalovat jej díky novým datům z vozů jezdících po silnici. Ostatní firmy se naopak snaží o skutečně autonomní systémy, které jsou ale finančně náročnější.

Zdroj: Yahoo Finance