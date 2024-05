Aerolinky easyJet snížily ztrátu, jejich šéf příští rok odstoupí z funkce

Britská nízkonákladová letecká společnost easyJet v prvním finančním pololetí snížila ztrátu meziročně o 15 procent na 350 milionů liber (zhruba deset miliard Kč). Vyplývá to z dnešní výsledkové zprávy. Firma rovněž oznámila, že její výkonný ředitel Johan Lundgren začátkem příštího roku odstoupí z funkce. Nahradí ho nynější finanční ředitel podniku Kenton Jarvis. Akcie easyJetu na tyto informace reagovaly výrazným poklesem o více než 5 %.



Lundgren se do čela společnosti easyJet postavil koncem roku 2017 a pomáhal firmě překonat problémy způsobené koronavirovou krizí. Jarvis se stal finančním ředitelem podniku v únoru 2021. Oba manažeři před příchodem do easyJetu působili ve společnosti TUI, která je největším evropským organizátorem zájezdů. Aerolinky neupřesnily, proč sedmapadesátiletý Lundgren z funkce odchází.



"Mrzí nás, že Johan easyJet opustí. Od prosince 2017 dělá jako náš výkonný ředitel skvělou práci," uvedl předseda správní rady podniku Stephen Hester. "Zároveň jsme rádi, že můžeme oznámit, že naším příštím výkonným ředitelem bude Kenton, což umožní hladký a bezproblémový průběh změny ve vedení," dodal.



Celkové tržby společnosti easyJet se v pololetí, které skončilo 31. března, meziročně zvýšily o 22 procent na 3,3 miliardy liber. Lundgren uvedl, že easyJet se nyní plně soustředí na klíčovou letní sezonu, která podle něj bude opět rekordní. Dodal, že firma je na cestě ke splnění cílů pro střednědobý výhled.