Média si všímají nové vlny zájmu o tzv. meme akcie. Diskutuje se o tom, zda jde o novou mánii, o nutnosti nové regulace, demokratizaci akciového trhu a podobně. David Malpass hovoří o menší americké centrální bance a BofA poukazuje na rostoucí oblíbenost dlouhých pozic na dolaru. Přinášíme pravidelné Perly týdne.



Spekulace na akciích jako sociální rebelie: Na Yahoo Finance poukazují na opětovný růst zájmu o tzv. meme akcie. Tedy o tituly, které jsou populární na sociálních sítích a jejichž ceny si procházejí prudkými vlnami. Youtuber Matt Kohrs na Yahoo Finance hovořil o tom, že probíhá určitý návrat k tzv. meme mánii z roku 2021, podle něj nemá smysl se u zmíněných titulů zabývat fundamentem, jde tu o trend a zájem o meme akcie je určitou „sociální rebelií“. On sám se přitom podle svých slov poučil z předchozích let v tom smyslu, že při obchodování s meme akciemi je potřeba mít i „plán na exit“.



Kohrs poukázal na fakt, že současná „druhá vlna“ zájmu o meme akcie probíhá v prostředí, které se v některých ohledech výrazně liší od vlny první. Lidé už nedostávají „šeky od vlády“, neprobíhá kvantitativní uvolňování, sazby leží výrazně výš. „Poučili se regulátoři i hedge fondy.“ Na Bloombergu o meme akciích hovořil John Zechner z J. Zechner Associates. Podle něj současná vlna zájmu „nemá co dělat s fundamentem, jde o čistou spekulaci.“ K větší aktivitě spekulantů pak může podle tohoto investora přispívat i výhled na pokles sazeb. Existence sociálních sítí a větší propojenost přes internet pak zvyšuje schopnost ovlivňovat ceny akcií. Včetně tlaku na uzavírání krátkých pozic, které jsou u meme akcií časté.



K vývoji na celém trhu investor řekl, že firmy, které svými čtvrtletními výsledky překonají očekávání, se netěší výraznému růstu cen svých akcií. Prudce ale klesají ceny u společností, které na očekávání nedosáhnou. Podle experta to může ukazovat na to, jak vyšponovaná jsou očekávání na trhu. Na důležitosti přitom nabývá vybírání jednotlivých titulů namísto jejich plošného nákupu. Zechner podle svých slov dál drží akcie společnosti NVIDIA, protože ta bude hrát klíčovou roli při rozvoji a investicích do umělé inteligence a akcie zůstává stále atraktivní.



Na CNBC o meme akciích hovořil profesor MIT Eric So, podle něhož ceny akcií ovlivňuje jak fundament, „tak věci, které s ním nemají moc co do činění.“ Jde i o vlny sentimentu, kdy se k počátečním nákupům přidávají další, a to táhne ceny dál nahoru. Vše může skončit až bublinou. K tématu možné regulace pak uvedl, že chápe, když po ní někdo v případech, jako je tento, volá. Nicméně regulace má i své náklady a negativní přínosy. Mezi ně by zde mohlo patřit odtržení drobných investorů od akciového trhu. Ti jsou přitom podle profesora už dnes na trhu „nedostatečně reprezentováni“.





Nejpopulárnější sázky: ukazuje výsledky svého posledního průzkumu mezi investory. Podle následujícího grafu je sedmička velkých technologických firem stále nejpopulárnější sázkou, její oblíbenost podle investorů v květnu jen mírně klesla:





Zdroj: X



Velká změna ale proběhla na druhém místě, kam se dostaly dlouhé pozice na dolaru. Ty v předchozích měsících v grafu vůbec nefigurovaly. Klesá popularita krátkých pozic na čínských akciích, ale stále jde o třetí nejzmiňovanější trade.





Menší Fed? David Malpass stál mimo jiné v čele Světové banky a na Bloombergu nyní hovořil o svém pohledu na dění v americké ekonomice a politice. K diskusím o změnách daňového systému konkrétně uvedl, že pozornost by měla být primárně věnována tomu, které daně nejvíce ovlivňují růst hospodářství. U nich by sazby měly být drženy co nejníže tak, aby představovaly co nejmenší brzdu. Z Washingtonu podle něj také nyní přichází vlna regulace, která se negativně promítá do fungování firemního sektoru.



Podle ekonoma při uvažování o daních převažuje „pasivní modelování“. Tedy přístup, kdy se počítá pouze se změnou daňových sazeb, ale už ne s tím, jak tato změna může ovlivnit chování lidí. Konečný efekt je nicméně dán nejen změnou sazeb, ale i tím, co vyvolá. K tomu expert dodal, že podle něj jsou Spojené státy u zdanění malých firem za vrcholem Lafferovy křivky. Tedy, že míra zdanění je již kontraproduktivní a poškozuje jak firmy, tak daňové příjmy státu.



Malpass působil jako poradce Donalda Trumpa, v rozhovoru se věnoval rovněž monetární politice. Podle něj by ekonomice prospěl „menší Fed“. Tedy centrální banka, která by nehrála tak významnou roli na některých trzích a jejíž rozvaha by byla menší. Takový Fed by „byl velmi prospěšný pro růst“. K tomu expert míní, že komerční banky by nyní velmi rády půjčovaly menším firmám, ale nastavení regulace jim v tom brání. „Regulace je vychýlená proti malým firmám.“ Fiskální politika americké vlády a její rozpočtové deficity kryté novými půjčkami pak podle ekonoma vytěsňují z kapitálových trhů soukromý sektor.