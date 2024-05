Yardeni: Býčí trend by měl i přes korekci pokračovat, zisky míří k novým rekordům

Ed Yardeni z Yardeni Research se domnívá, že zisky společností na americkém akciovém trhu dosáhnou v následujících měsících nových rekordů. Na začátku rozhovoru na CNBC uvedl, že podle něj se akcie i přes korekci pohybují na býčím trendu a ekonomické prostředí „zůstává docela pozitivní“.



Inflace bude podle ekonoma klesat, ekonomika se přitom drží při síle. Ve výsledku by tak v následujících čtvrtletích mohlo být dosaženo zmíněných rekordů. A to by mělo trh táhnout nahoru. Na CNBC k tomu dodali, že dosavadní růst zisků byl tažen zejména velkými technologickými společnostmi. Yardeni ale zůstává pro následující období optimistický ohledně ziskovosti všech společností. Minulý rok u indexu S&P 500 dosáhla 222 dolarů na akcii, letos expert čeká 250 dolarů a příští rok 270 dolarů na akcii. V roce 2026 pak 300 dolarů na akcii.



Ziskovost by měla být zvyšována díky rostoucím maržím a Yardeni připomněl, že osm největších firem na trhu drží přibližně 30% podíl na celkové kapitalizaci indexu. „Tyto společnosti nikam nezmizí.“ Poměr cen k ziskům očekávaným pro příští rok je přitom u celého indexu na hodnotě 21, bez těchto společností PE dosahuje sedmnácti. Celkové číslo „nevypadá na to, že by trh byl levný,“ ale expert míní, že velké technologické firmy jsou na tom velmi dobře a investoři by si měli být vědomi, „co za své peníze dostávají.“



Yardeni nevnímá poslední čísla z amerického trhu práce jako výraznou známku zpomalení celé ekonomiky. Od centrální banky se podle něj nedá čekat znatelný obrat k hrdliččímu tónu a „ekonomika ani nepotřebuje nějakou změnu sazeb“. U nich došlo k normalizaci, která je přínosná a expertovi se nezdá, že by nějak škodila akciovému trhu. Ke spotřebě pak expert uvedl, že generace babyboom má vysoký objem majetku a také hodně utrácí. Mladší generace jsou sice zadluženější, ale „probíhá mezigenerační podpora“ směrem od první skupiny ke druhé.



Následující graf ukazuje predikce ekonomického růstu od a porovnává je s konsenzem. Ten se drží níže, predikcím banky se přibližuje jen ve třetím čtvrtletí příštího roku. V roce letošním zůstává výrazně optimističtější:







Zdroj: CNBC, X