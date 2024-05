Slovenský premiér Robert Fico byl postřelen a je v ohrožení života

Slovenský premiér Robert Fico byl dnes postřelen, když po výjezdním zasedání vlády ve městě Handlová vyšel na náměstí mezi občany. Pravděpodobného útočníka policie podle slovenských médií zadržela. Premiér byl letecky přepraven do nemocnice a oficiální informace o jeho zdravotním stavu zatím nejsou k dispozici. Na Ficově facebookovém účtu se objevilo sdělení, že jeho život je ohrožen. Agentura Reuters uvedla, že podle mluvčí nemocnice v Handlové byl devětapadesátiletý Fico při vědomí a jeho životní funkce byly stabilizovány.



"V tomto okamžiku je přepravován vrtulníkem do Banské Bystrice, protože do Bratislavy by to trvalo příliš dlouho vzhledem k nevyhnutelnému akutnímu zákroku," objevilo se kolem 16:00 na Ficově facebookovém účtu; podle něj byl premiér několikrát postřelen a jeho život je ohrožen.



Mluvčí slovenského ministerstva vnitra Matej Neumann podle médií označil útok za atentát.



Denník N uvedl, že jeho reportér slyšel několik výstřelů a viděl, že premiéra poté členové jeho ochranky zvedají ze země, nakládají do vozidla a odvážejí. Samotný incident, který se podle slovenské televize odehrál kolem 14:40, reportér nezaznamenal.



Podle svědků několik výstřelů zaznělo, když Fico přišel k lidem, kteří ho vítali. Následně politik padl k zemi. Jedna svědkyně uvedla, že si všimla krvavé zranění na hrudníku a na hlavě již čtyřnásobného předsedy vlády.



Místopředseda slovenské sněmovny v reakci na postřelení premiéra na neurčito přerušil zasedání parlamentu, který dopoledne na své mimořádné schůzi začal jednat o novém zákonu o veřejnoprávní televizi a rozhlasu.

„Som šokovaná. Robertovi Ficovi želám v tejto kritickej chvíli veľa síl, aby sa z útoku zotavil,“ reagovala slovenská prezidenta Zuzana Čaputová." Šokován je předseda slovenské PS Šimečka. „Akékoľvek násilie jednoznačne a ostro odsudzujeme. Veríme, že premiér Fico bude v poriadku a že tento hrozný čin bude čo najskôr objasnený,“ uvedl dle Denníku N.

