Víkendář: Altman o síle americké ekonomiky a snaze o obnovu výrobního sektoru

Zakladatel společnosti Roger Altman hovoří o velmi příznivém makroekonomickém prostředí. Americká ekonomika pak podle něj míří směrem k hladkému přistání, ukazují na něj některá poslední ekonomická data. Takový vývoj by pak měl poskytnout prostor pro další pokles inflace a následně i pro snižování sazeb americkou centrální bankou.



Podle experta nyní akciové i dluhopisové trhy reagují právě na známky určitého hospodářského zpomalení, které by mělo vyústit v menší inflační tlaky a následně v monetární uvolnění. Fed ale „musí vidět důkaz klesající inflace“ na to, aby sazby začal skutečně snižovat. „Tato inflace byla alespoň z mého pohledu zcela vyvolána pandemií. Na to máme hodně důkazů. Zabere dlouho, než klesne, nyní jsme u CPI zpět na úrovních u 3 %,“ dodal expert k inflaci.







Na otázku týkající se nových cel na čínské exporty do USA pak ekonom odpověděl, že americká vláda se snaží chránit domácí výrobní sektor. Čína přitom stále používá starý ekonomický model, který stojí na intenzivních dotacích výroby. Její kapacity tak leží vysoko nad potřebami samotného čínského hospodářství a Čína tak „zaplavila svými těžce dotovanými exporty Spojené státy a Evropu“. „Žijeme v době, kdy se snažíme obnovit americký výrobní sektor, třeba u polovodičů se snažíme vyhnout riziku úplné závislosti na Tchaj-wanu. Pokud toho chceme dosáhnout, musíme tyto kroky podniknout,“ řekl ekonom k clům.



Altman hovořil i o setkání ředitelů některých amerických firem s prezidentem Bidenem. Na něm někteří z nich hovořili o tom, že mezi největší problémy, se kterými se jejich společnosti musí vypořádat, patří získávání potřebných zaměstnanců. Na CNBC k tomu dodali, že taková situace sama o sobě nenaznačuje na ochlazování ekonomiky a trhu práce, které by mělo vytvářet prostor pro další pokles inflace. Altman s tím souhlasí, ale zároveň poukazuje na korelaci mezi tempem růstu produktu a inflací. A jelikož toto tempo by mělo podle něj klesat, to samé by se mělo dít na rovině inflačních tlaků.



Podle ekonoma je popularita současného amerického prezidenta výrazně dotčena právě tím, že během jeho vlády se inflace držela na vysokých číslech, „a to Američané nechtějí.“ Následující graf ukazuje vývoj tzv. PCE inflace. Jde o inflaci měřenou na základě výdajů na osobní spotřebu a je to měřítko, které pozorně sleduje právě Fed. Graf ukazuje i predikce , podle kterých by se už v první polovině příštího roku měla celková i jádrová inflace dostat k cíli centrální banky ve výši 2 %:





Zdroj: CNBC, X