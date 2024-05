Akcie Novavax dramaticky rostou na dohodě se Sanofi na kombinaci vakcíny proti covid-19 a chřipce

Dramatickým růstem procházejí v premarketu amerického obchodování akcie farmaceutické společnosti Novavax. Firma, která loni varovala, že klesající prodeje vakcíny proti covid-19 dolehnou do hospodaření, vyjednala dohodu o hodnotě až 1,4 miliardy dolarů s další farmaceutickou firmou . Má jít o společnou vakcinaci proti covid-19 a chřipce.

Akcie Novavax vidíme v premarketu amerického obchodování posilovat až o bezmála 150 % k úrovni 11 dolarů za akcii. Za posledních 12 měsíců přitom akcie odepsaly bezmála polovinu své hodnoty. Novavaxu dohoda umožní ukončit své varování z února roku 2023 ohledně schopnosti pokračovat v dalším podnikání, potvrdil pro CNBC šéf společnosti Jonh Jacobs. Vakcína Novavax je vnímána jako alternativa pro ty, kdo nechtějí vakcinaci na bázi mRNA vakcín společností Pfizer či Moderna.

„Obě společnosti budou pracovat na kombinované vakcinaci proti covid-19 a chřipce,“ uvádí Bloomberg. Dohoda je ale mnohem širší. Zahrnuje licenční dohodu na společné komercializaci stávající vakcíny Novavax proti covid-19 a na její "schválené" použití s vakcínou Sanofi proti chřipce. Sanofi učiní do Novavax investici do 5 % akciového podílu. Předplatit má 500 milionů dolarů, do vývoje vložit až 700 milionů dolarů. Počínaje rokem 2025 má Sanofi krýt další náklady na výzkum, vývoj ale i prodej. „Načasování transakce vzbuzuje otázky směrem k obecně klesajícím prodejům vakcín proti onemocnění covid-19, ale kombinovaná vakcinace je zájmem ,“ konstatovali analytici , podle kterých půjde o posílení a zatraktivnění francouzského farmaceutického výrobce. Akcie posilují jen nevýrazně do jednoho procenta.

„Opravdu to pomáhá našemu podnikání. Udržuje nás to dobře kapitalizované, zbavuje nás probíhajících starostí, dává nám šanci nasměrovat naši strategii více k tomu, v čem jsme nejlepší – abychom přinesli další hodnotu všem našim akcionářům, včetně našich akcionářů,“ řekl Jacobs CNBC. „Díky této dohodě se světovým lídrem, jako je Sanofi, nejen v oblasti komercializace, ale také ve vývoji, věříme, že to nesmírně znásobí příležitost přinést mnoho nových vakcín mnohem rychleji,“ uvedl dále Jacobs.

Novavax v rámci kvartálních výsledků oznámila ztrátu na akcii 1,05 USD při očekávání 1,06 USD a proti ztrátě 3,41 USD/akcie před rokem. Pro celý fiskální rok po prvním fiskálním čtvrtletí firma zvedá výhled tržeb na 970 mil. až 1,17 mld. USD z dosavadních 0,8 – 1,0 mld. USD.

Graf: Dlouhodobý vývoj akcií Novavax (USD/akcie)

Zdroj: Patria.cz