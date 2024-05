Michael Burry zvyšuje sázky na čínský big tech, ten od lednového dna připisuje 25 %

Investiční společnost Michaela Burryho v prvním čtvrtletí potvrdila své sázky na čínský trh s tím, jak tamní akcie dosáhly svého dna. Firma JD.com se stala největší pozicí společnosti Scion Asset Management poté, co firma v tomto období zvýšila svůj podíl v provozovateli internetového obchodu o 80 %, jak vyplývá z nejnovějšího regulatorního oznámení 13F.

Druhou největší pozicí byla Alibaba s celkovou hodnotou kolem 9 milionů USD, Scion zde přikoupil dalších 50 000 akcií.

Burry, kterého proslavila kniha a film The Big Short, se do čínských technologických akcií vrací poté, co z nich v roce 2023 v jednu chvíli vystoupil. Zdá se, že sázky se vyplácejí, protože snaha čínských politiků zastavit propad tamního trhu a známky zlepšení firemních zisků podněcují oživení na problémovém trhu. Akcie společnosti JD.com kótované na americkém trhu letos vzrostly o více než 16 %, zatímco akcie Alibaby vzrostly přibližně o 4,5 %.

Naopak cenné papíry společnosti , k nimž Burry přidal malý podíl ve výši 4,2 milionu dolarů, letos stále klesají o 7 %.

Globální investoři se opatrně vracejí na čínský akciový trh, kde je láká levné nacenění a politická podpora Pekingu, což umožnilo řadě akciových benchmarků vstoupit do býčího trhu. Za klíčový pro pokračování oživení se považuje udržitelný růst zisků. Společnost Tencent tento týden svými výsledky překonala odhady zisku, Alibaba naopak vykázala slabší ziskovost, než se očekávalo.

Burry, který se proslavil předpovědí krachu na trhu s bydlením v USA v roce 2008, se v posledních letech opakovaně vstupoval do a opouštěl své sázky na čínské technologie. Na konci roku 2022, kdy se Čína dostávala z pandemie, pořídil akcie společností Alibaba a JD.com kótovaných na newyorské burze. Nakonec své pozice ve druhém čtvrtletí roku 2023 uzavřel, aby je o několik měsíců později znovu otevřel.

