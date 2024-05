Odbory Royal Mail hrozí stávkou, pokud Křetínský nesplní jejich požadavky

Odborová organizace zastupující zaměstnance britské pošty Royal Mail pohrozila stávkou v případě, že český miliardář Daniel Křetínský, který usiluje o převzetí podniku, nesplní její požadavky. Informoval o tom dnes list Financial Times (FT). Křetínský zprávu nekomentoval.



Generální tajemník svazu sdružujícího zaměstnance v odvětvích komunikace a poštovnictví CWU Dave Ward uvedl, že svaz učiní "všechny potřebné kroky", aby ochránil pracovní podmínky a povinnost pošty doručovat dopisy a balíky po celé zemi za stejnou cenu.



"Existují určité věci, při jejichž zasažení bychom přikročili k protestní akci," řekl Ward listu Financial Times. Svaz by se podle něj postavil mimo jiné proti snaze oddělit doručování dopisů od ziskovějšího doručování balíků.



Křetínského investiční společnost EP Group tento týden zvýšila svou předběžnou nabídku na převzetí firmy International Distributions Services (IDS), která je vlastníkem britské pošty Royal Mail. Nová nabídka činí 3,7 libry za akcii a celý podnik ohodnocuje na 3,5 miliardy liber (přes 100 miliard Kč). IDS uvedla, že akcionářům doporučí přijetí nabídky.



Křetínský dal podle zdrojů listu Financial Times během jednání najevo, že nehodlá od společnosti Royal Mail oddělit její divizi pro doručování balíků GLS a že se chce vyhnout propouštění zaměstnanců.



"V tuto chvíli nechceme situaci komentovat," řekl ČTK v reakci na informace listu Financial Times mluvčí Křetínského investiční společnosti Daniel Častvaj.



Společnost Royal Mail loni se svazem CWU uzavřela dohodu o mzdách a pracovních podmínkách. Křetínského nabídka na převzetí však obnovila obavy odborů ze směřování podniku v době, kdy čelí konkurenci ze strany rivalů, jejichž zaměstnanci mají nižší mzdy a pružnější pracovní smlouvy, píše Financial Times.



Společnost IDS tento týden oznámila, že EP Group souhlasila, že poskytne smluvní závazky k ochraně klíčových veřejných zájmů a uznání pozice britské pošty jako "klíčové součásti národní infrastruktury". To podle IDS zahrnuje mimo jiné ochranu práv zaměstnanců a značky Royal Mail.



Britská ministryně pro podnikání a mezinárodní obchod Kemi Badenochová po setkání s představiteli IDS tyto smluvní závazky přivítala. Dodala nicméně, že bude na britské vládě, aby posoudila a schválila jejich přesnou podobu.



Ward uvedl, že odbory budu požadovat "více než přísliby". "Budeme potřebovat velmi podrobnou diskuzi s Křetínským a jeho lidmi ohledně jejich plánů," dodal.