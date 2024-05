Jak ozdravit největší realitní trh na světě? Na peníze od vlády finanční trhy slyší

V posledních dnech dostaly zejména čínské trhy, a hlavně realitní sektor, výraznou vzpruhu. Vláda oznámila plán stabilizace realitního trhu tak, že se vloží přímo do nákupů nemovitostí. Sice mají nákupy probíhat za "rozumné ceny", ale i tak je to pro developery samozřejmě vítaná pomoc. Větší otázkou je, jaké budou dlouhodobější dopady.

Vládní plán v podstatě znamená, že od předlužených developerů koupí většinou nedokončené nemovitosti předlužené místní samosprávy. Ty se mají snažit následně projekty dokončit. Vidíme v tom implicitní závazek centrální vlády samosprávy následně finančně podpořit. Dokončení projektů, pro které není na trhu poptávka, pak znamená, že z jedné strany trh podpoří vládní nákupy, aby na něj z druhé strany dolehla větší nabídka.

Čínská realitní krize má původ v nadprodukci domů a bytů, které se stavěly, aby místní samosprávy splnily cíle růstu ekonomiky. Realitní investice nabobtnaly skoro na 30 procent ekonomiky a masivně zvedly zadlužení. Obětí splaskávání bubliny se navíc staly domácnosti, které přišly o peníze a výměnou získaly nedůvěru v developery a banky. Trh se nyní potřebuje vyčistit. Musí si najít novou úroveň cen, která rozhodne, jaké projekty se dokončí, kolik se jich vyplatí začít atp. Do trhu by se měla promítnout aktuální realita, tedy pokles populace, výrazné zpomalení urbanizace a slabost spotřebitele. To s sebou nutně nese očistu od špatných investic, které je třeba odepsat. Že to neustojí některý developer, je jasné.

Jenže očista trhu je velice bolestivý proces a vlády obvykle nenajdou odvahu nechat vše na trhu. Léčba může být příliš brutální. Dá se zvolit mírnější varianta a podržet banky či domácnosti, aby se omezily dopady na širší ekonomiku. Ani k tomu se ale čínská vláda neodhodlala a uchyluje se k tradičnímu řešení v podobě sanace ze státního rozpočtu. Bude to mít dost těžké a musí počítat s velkými ztrátami. Nejde ani tak o investici, jako spíše o náklad na stabilizaci důležitého sektoru.

Čínský realitní sektor je největší na světě, Statista Markets Insights odhaduje jeho hodnotu letos na více než 135 bilionů USD. Jen nových domů se i na padajícím trhu za měsíc protočí asi za 120 mld. USD (průměr za rok zpět, Čínský národní statistický úřad).