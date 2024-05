Reuters: USA pohrozily Raiffeisen Bank International omezením přístupu ke svému finančnímu systému

Náměstek americké ministryně financí Wally Adeyemo podle zdroje 6. května zaslal firmě RBI dopis, ve kterém vyjádřil obavy ohledně aktivit banky v Rusku i ohledně jejího plánu koupit podíl v rakouské stavební firmě , který dříve vlastnil ruský oligarcha Oleg Děripaska. Od tohoto plánu RBI krátce poté upustila, obavy ohledně aktivit banky v Rusku však podle zdroje přetrvávají, napsala agentura Reuters.Raiffeisen Bank International má nyní v Rusku největší zastoupení ze západních bank. V loňském roce RBI v Rusku vydělala 1,8 miliardy eur (téměř 45 miliard Kč), na jejím celkovém zisku se tak ruské aktivity podílely zhruba polovinou.Banka kvůli pokračujícím aktivitám v Rusku čelí už delší dobu kritice ze strany západních zemí. Ruské úřady podle jednoho ze zdrojů Reuters daly naopak bance najevo, že by si přály, aby v Rusku zůstala, protože umožňuje provádět mezinárodní platby. RBI tvrdí, že od začátku války na Ukrajině své aktivity v Rusku výrazně omezila a že bude dál pracovat na tom, aby se ruské divize zbavila.RBI plánovala koupit ve společnosti podíl 24,1 procenta v hodnotě 1,5 miliardy eur . Děripaska, který se v důsledku ruské invaze na Ukrajinu stal terčem západních sankcí, vlastnil tento podíl prostřednictvím své společnosti MKAO Rasperia Trading. Tu však nedávno koupila ruská firma Iliadis, která podle RBI nepodléhá sankcím.Plán RBI se kvůli spojitosti podílu s Děripaskou stal terčem kritiky, a to mimo jiné ze strany amerických úřadů. Američtí vládní činitelé se podle dřívějších informací zdrojů agentury Reuters domnívali, že Děripaska by měl z transakce prospěch.RBI chtěla transakci uskutečnit prostřednictvím své ruské divize. Chtěla tak převést do Rakouska část zisků divize, které se nyní v Rusku hromadí kvůli restrikcím, jež Moskva uvalila na výplatu dividend do zahraničí.