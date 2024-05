Čína oznámila rozsáhlá opatření na oživení realitního trhu

Čína umožní místním samosprávám odkupovat některé domy za výhodné ceny. Přislíbila také další úsilí o dostavbu rozestavěných domů. Podle čínské státní tiskové agentury Nová Čína to na dnešním online setkání o bytové politice uvedl čínský vicepremiér Čche Li-feng. Zmírní se také pravidla pro poskytování hypoték, uvedla dnes čínská centrální banka. Podle agentury Reuters je to dosud jedno z nejrozsáhlejších opatření ke stabilizaci krizí postiženého sektoru nemovitostí v zemi. Akcie čínských realitních společností po oznámeních posilují.



Dnes zveřejněné údaje ukázaly nejrychlejší pokles cen nových domů za více než devět let, píše Reuters. Stav realitního sektoru se dál zhoršuje. Na svém vrcholu přitom představoval pětinu místní ekonomiky, nyní však zůstává hlavní brzdu hospodářského růstu.



Podle čínského vicepremiéra budou obecní samosprávy moci nakupovat domy za "rozumné" ceny. Takto získané domy budou použity k zajištění dostupného bydlení, uvedl politik. Časový plán ani způsob financování neupřesnil



Čche Li-feng také řekl, že místní samosprávy, které již nyní dluží v přepočtu přibližně devět bilionů dolarů (zhruba 205 bilionů Kč), mohou zpět odkoupit pozemky dříve prodané developerům. Slíbil, že úřady budou "tvrdě bojovat" za dokončení zastavených projektů.



Čínská centrální banka dále sníží úrokové sazby hypoték. Zmírní také požadavky na akontaci.



Čínský realitní sektor se již několik let nachází v hlubokém propadu, za kterým stojí dluhy developerů. Navzdory opatřením vlády zavedeným od roku 2022 se propad nedaří oživit.



Čínský index nemovitostí CSI 300 po dnešních zprávách posílil o více než čtyři procenta. Někteří analytici ale nadšení trhů brzdí. "Ačkoli jde pravděpodobně o jeden z nejdůležitějších signálů stabilizace nálady v Číně, je třeba poznamenat, že případné dosažení dna cen bydlení by bylo pouze prvním krokem. Vyšší zásoby nemovitostí budou pravděpodobně ještě nějakou dobu tlumit investice do realit a sektor nemovitostí zůstane v letošním roce hlavní brzdou ekonomiky," uvedl analytik Lynn Song z hongkongské společnosti ING.