Dnes bude zasedat ČNB, Fed bude s navyšováním sazeb trpělivý a futures se zelenají

Událostí dne bude pro české investory zasedání České národní banky, od kterého se očekává navýšení sazeb o čtvrt procentního bodu. Předseda Fedu Jerome Powell včera uvedl, že Fed bude při čekání na navýšení výpůjčních nákladů trpělivý. A dnešní futures se pohybují v zelených číslech jako pro Evropu, tak pro USA.

Futures na evropské akciové indexy se pohybují nad nulou. Futures na Euro Stoxx 50 +0,0 %, FTSE 100 +0,0 % a DAX +0,1 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,4 %, S&P 500 mini +0,3 % a Nasdaq 100 mini +0,3 %.

Dnes nás čeká zasedání ČNB a trh očekává zvýšení sazeb na 0,50 % ze současných 0,25 %. Citlivost na utažení měnové politiky o 25 bps by znamenalo pro čistý úrokový výnos Monety 120 milionů korun navíc, pro čistý úrokový výnos 360 milionů korun navíc a pro čistý úrokový výnos přibližně 20 milionů eur navíc.

Včerejší mimořádná valná hromada Monety neschválila navýšení kapitálu pro akvizici Air Bank a českého a slovenského Home Credit, čímž tuto transakci nelze realizovat. Až 61,9 % přítomných akcionářů hlasovalo v prvním hlasování pro akvizici (stačilo minimálně 50 %). Dokončení dohod o koupi akcií však bylo podmíněno navýšením základního kapitálu Monety upsáním nových akcií skupinou PPF. V následném druhém hlasování o navýšení kapitálu hlasovalo pro tuto možnost 61,7 % akcionářů, přičemž bylo zapotřebí 75 % hlasů. Podmínka nebyla splněna a transakci tak nelze realizovat. Prozatím.

Jsme přesvědčeni, že výsledek mimořádné valné hromada je pro akci krátkodobě a střednědobě příznivý. Ze strategického hlediska jsme navrhovanou transakci považovali za pozitivní. Finanční podmínky transakce však z našeho pohledu nebyly pro stávající akcionáře Monety příznivé. Generální ředitel Monety vyjádřil svůj záměr najít způsob, jak transakci dokončit. Stejný záměr lze vyčíst z prohlášení vrcholového vedení skupiny PPF. Očekáváme, že skupina PPF bude pokračovat ve svém úsilí o dokončení transakce a zlepšení finančních podmínek transakce.

Předseda Fedu Jerome Powell uvedl, že zvýšení cen, které je v poslední době v ekonomice patrné, je větší, než se očekávalo, ale zopakoval, že pravděpodobně zase poklesne. Akcie po Powellových slovech rostly a americké futures na akcie se dnes ráno obchodují v zelených číslech. Výnos desetiletých státních dluhopisů poklesl a dolar také klesl. Powell také uvedl, že Fed bude při čekání na navýšení výpůjčních nákladů trpělivý.

Odvětví zasažená nedostatkem čipů od výrobců automobilů po spotřební elektroniku si budou muset na tyto komponenty počkat o něco déle. Zpoždění při plnění objednávek se totiž stále zhoršují. Dodací lhůty čipů se v květnu oproti předchozímu měsíci zvýšily o sedm dní na 18 týdnů. Podle průzkumu Susquehanna Financial Group výrobců čipů nestíhají držet krok s poptávkou a jde o nejdelší mezeru od doby, kdy Susquehanna začala v roce 2017 tato data sledovat.

Britští a evropští úředníci jsou stále optimističtější ohledně odvrácení hrozící obchodní války po brexitu. Věří, že obě strany uzavřou příměří ve sporu o kontroly zboží přepravovaného do Severního Irska. Úředníci EU dnes prodiskutují další kroky poté, co Velká Británie požádala o delší období odkladu zákazu vstupu některých masných výrobků do Severního Irska ze zbytku Velké Británie. Ministr Boris Johnson pohrozil, že zruší nová pravidla, pokud EU odmítne ustoupit.

Angela Merkelová se přidala k lidem, kteří míchají vakcíny proti koronaviru a dostala druhou dávku vakcínou od Moderny. Německo povolilo míchání výrobců vakcín, protože odborníci se domnívají, že by to mohlo nabídnout širší ochranu, ačkoli přesvědčivé studie nebyly dokončeny. Bílý dům přiznal, že USA pravděpodobně nedosáhnou cíle stanoveného prezidentem Joe Bidenem, aby 70% dospělých v USA dostalo první dávku proti Covid-19 do svátku 4. července.