Akcionáři Monety schválili spojení s bankovní částí PPF, jeho financování ne

Mimořádná valná hromada Monety Money Bank schválila navrhované spojení Monety s bankovní divizí společnosti PPF, kam patří Air Bank, český a slovenský Home Credit a společnost Benxy. Akcionáři Monety ale na dnešní mimořádné valné hromadě neodsouhlasili navržené financování spojení s bankovní částí PPF, které bylo potřeba k dokončení transakce, řekla mluvčí Monety Zuzana Filipová. Pro spojení se podle opraveného sdělení banky vyslovilo 61,9 procenta přítomných akcionářů, třeba bylo 50 procent. Ve druhém hlasování, v němž bylo pro navýšení kapitálu potřeba 75 procent hlasů, jich hlasovalo pro 61,69 procenta. Akcie Monety klesají po sdělení o 0,4 % na 79,50 Kč za akcii.

"Valná hromada konaná dne 22. června 2021 schválila nabytí akcií Air Bank a českého a slovenského Home Creditu", stojí ve vnitřní informaci Monety. "Celková kupní cena za výše uvedené společnosti tak bude činit 25 900 000 000 Kč." Valná hromada ale neschválila zvýšení základního kapitálu společnosti MONETA Money Bank, a.s. s vyloučením přednostního práva, uvedla banka ve samostatné vnitřní informaci. "Z toho důvodu nebude možné uzavřít smlouvy o koupi 100 % akcií ve společnostech Air Bank a.s., Home Credit a.s. a Home Credit Slovakia a.s. dle usnesení schváleného v rámci bodu 3 pořadu dnešní valné hromady," stojí také v regulatorním sdělení.

"Většina akcionářů vyslovila souhlas s vizí vytvořit silného českého šampiona pro živnostníky a drobnou klientelu. Bohužel většina hlasujících pro tuto transakci nedosáhla vysoké hranice 75 procent přítomných, tudíž financování koupě skupiny Air Bank schváleno nebylo. Nicméně věříme, že v blízké budoucnosti najdeme způsob, jak získat potřebnou podporu a transakci dokončit,“ uvedl předseda představenstva Monety Tomáš Spurný.



Skupina PPF vzala rozhodnutí akcionářů na vědomí. "Souhlas akcionářů Monety s převzetím aktiv kolem Air Bank potvrdil dohodnuté ocenění těchto aktiv a potvrdil, že koncept spojení Monety s Air Bank a českým a slovenským Home Creditem má podporu většiny stávajících akcionářů Monety," reagovala PPF.



Společnost Tanemo ze skupiny PPF zůstává největším akcionářem Monety s podílem, jenž jí umožňuje vykonávat významný vliv na rozhodování valné hromady. PPF má rozsáhlé zkušenosti jako spolumajitel akciových společností se zastoupením různých skupin akcionářů a nejednou dokázala, že umí čelit náročným výzvám vyplývajícím z tohoto prostředí, uvedla. PPF dodala, že bude dál souběžně rozvíjet svoje strategické investice jak v Home Creditu, tak v Air Bank.

Akvizicí měla Moneta získat od skupiny PPF sto procent akcií skupiny Air Bank za kupní cenu 25,9 miliardy Kč. Ta by byla hrazena z 2,59 miliardy Kč z nadbytečného kapitálu banky a z 23,31 miliardy Kč získané úhradou emisního kurzu skupinou PPF za úpis 291,375 000 nově vydaných akcií Monety. Nové akcie měly být vydány za 80 Kč za akcii a navýšit celkový kapitál banky. PPF poté měla vlastnit 55,38 procenta akcií banky.

Hodnota banky měla být minimálně 40,9 miliardy Kč, což je 1,5násobku hodnoty vlastního kapitálu na konci roku 2020 a 15,7násobku čistého zisku za loňský rok.



Některým investorům a analytikům se cena Air Bank při 2,5násobku účetní hodnoty ale zdá být nafouknutá, ve srovnání s násobky 1,5x u Monety. Nabídka za Monetu ve výši 80 korun za akcii, což představovalo 19% prémii oproti tržní ceně v době, kdy byla tato nabídka oznámena, tj. před pěti měsíci, když vrcholily uzavírky kvůli koronaviru. Tato prémie se ale od té doby smrštila. Tato cena působila jako strop pro akcie této banky, zatímco akcie ostatních místních bank rostly a trh navýšil průměrnou 12měsíční projekci na cenu této české banky na 95,6 korun.

Zamýšlená transakce byla výsledkem několikaletého snažení o spojení bankovních aktivit PPF a Monety Money Bank. Už v říjnu 2018 oznámila investiční skupina podnikatele Petra Kellnera (nejbohatší Čech koncem letošního března zahynul při nehodě vrtulníku na Aljašce), že spustila proces ke sjednocení Air Bank a českého a slovenského Home Creditu s Monetou. V únoru 2019 ale firmy oznámily konec jednání s tím, že se nepodařilo dosáhnout dohody.

Zdroje: ČTK, Moneta, Patria.cz