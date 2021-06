Loni na světě přibylo přes pět milionů dolarových milionářů. Pandemický rok prohloubil rozdíly, naznačuje studie

Rozdíly v rozložení majetku se v loňském pandemickém roce dále prohloubily. Na světě přibylo 5,2 milionu dolarových milionářů, nejvíce ve Spojených státech a v Německu, zjistila studie investiční banky nazvaná Global Wealth Report. Celkem tak koncem roku 2020 disponovalo jměním v přepočtu nejméně 21,4 milionu Kč globálně téměř 56,1 milionu lidí, citovala závěry studie agentura DPA.



Aby se jedinec mohl počítat k procentu nejbohatších lidí na světě, musel loni vlastnit více než milion dolarů. O rok předtím mu k tomu stačilo pouze 988.103 USD, uvádí studie. Rok 2020 se stal prvním za deset let, během kterých studii zveřejňuje, kdy dolaroví milionáři tvořili více než procento všech dospělých.



S odstupem největší skupina dolarových milionářů žila loni v USA. Bylo jich téměř 22 milionů, což je o 1,73 milionu více než předloni. Za nimi následuje Čína se zhruba 5,3 miliony milionářů, kterých loni v této asijské zemi přibylo 257.000, a Japonsko (3,7 milionu - nárůst o 390.000). V Německu se loni začalo nově počítat mezi dolarové milionáře 633.000 dalších lidí, dohromady jich tak v zemi žije na 2,95 milionu.



"S ohledem na omezenou spotřebu úspory domácností prudce stouply, což zvýšilo jejich finanční bohatství a snížilo jejich dluhy,“ vysvětluje Nannette Hechler-Fayd’herbeová, která je vedoucí výzkumného oddělení . "Největší dopad má pravděpodobně snížení sazeb ze strany centrálních bank. Je to jeden z hlavních důvodů růstu cen akcií a cen domů, které se zase promítají přímo do našich výpočtů bohatství domácností," dodala.



Credit Suisse ve své studii zohledňuje držení hotovosti, bankovní vklady, cenné papíry, pohledávky vůči pojišťovnám a nemovitosti. Autoři studie počítají s tím, že počet dolarových milionářů poroste i v příštích letech rychleji než průměrné majetky. Podíl na tom bude mít mimo jiné i zhodnocování akcií, domů a bytů.