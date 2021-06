Akcie si podle dlouhodobého býka dál povedou dobře

Dlouhodobý býk Jeremy Siegel z Wharton School of Business je častým hostem investičních pořadů, nyní na CNBC hovořil o tom, že po současném plánu na investice do infrastruktury přijde další, a ten sebou ponese i zvyšování daní. Co profesor míní o dalším vývoji v ekonomice a na trzích?

Siegel se podle svých slov liší v inflačním výhledu od šéfa Fedu J. Powella. Profesor se totiž domnívá, že vyšší inflace bude dlouhodobější. Nehovoří ale o extrémech a hlavně dodává, že nepůjde o prostředí, které by akciím škodilo. Ty jsou totiž „reálným aktivem“ a inflace tak na ně má rozdílné dopady než třeba na dluhopisy, kterým škodí. „Vládní výdaje a mírná inflace jsou pro akcie dobré,“ dodal profesor.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Siegel míní, že přijdou hovory o ukončení nákupů aktiv ze strany americké centrální banky a to s sebou přinese určité otřesy na trzích. Zmínky o takzvaném taperingu by mohly přijít ještě dříve než v Jackson Hole. Siegel považuje za důležité datum 13. července, kdy budou zveřejněna důležitá inflační čísla. Ta by mohla vedení Fedu „donutit k ohlášení taperingu už před Jackson Hole“.

Nemohou zmínky o taperingu a souběžné slábnutí fiskální stimulace zabrzdit ekonomické oživení? Profesor na tento dotaz odpověděl, že celkově bude politika stále velmi stimulační a „peníze dál potečou na akciový trh“. Siegel odhaduje, že po období přechodně vyšší inflace bude index spotřebitelských cen asi 20 % nad úrovní, se kterou vstupoval do pandemie. A reality spolu s některými komoditami na tuto novou úroveň „již vyskočily“.

Dividendové výnosy, které „jsou chráněny před inflací“, vypadají podle profesora „mimořádně dobře“. Akciím bude pak celkově nahrávat právě to, že se investoři nebudou po nějaký čas ochotni vracet k obligacím. Budou vyhledávat reálná aktiva včetně komodit.

Graf od ukazuje očekávaný vývoj fiskální stimulace v USA. Banka tvrdí, že „fiskální podpora každého z pravděpodobných scénářů v roce 2022 výrazně poleví“.

Zdroj: CNBC, Youtube,