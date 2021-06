Nenechte se splést. Na akciovém trhu je bublina. A bubliny nakonec prasknou, upozorňuje Jeremy Grantham.

Minulý rok vypadal propad během koronavirové paniky jako prasknutí bubliny, ale po něm následoval nejrychlejší odraz v historii. Trvalo pouhých pět měsíců, než se akciový index S&P 500 vrátil na předpandemickou úroveň. Pro historika bublin a spoluzakladatel GMO Jeremyho Granthama se to podobalo propadu z roku 1987, který většina lidí zná jako „černé pondělí“. Obnova těchto ztrát tenkrát trvala dva roky a samotný pád byl výsledkem spirály medvědích sázek, nikoli konce býčího trhu.

Březen 2020 tak vypadá spíše, jako kdybychom stiskli tlačítko pauza a přetočit a následně si přehráli ten stejný film, který sledujeme již více než deset let - růst poháněný technologiemi s obří kapitalizací. A není to jen o meteorickém vzestupu memových akcií a kryptoměn, ale i o akciovém benchmarku S&P 500.

Investování je především o tržních tématech. Zisky vypadají spíše jako myšlenka, co přišla pozdě. Toho si můžete všimnout u technologických akciích, které již nepohání. Nebo u cyklických, či „zelených“ akciích.

Nelze také ukazovat prstem na likviditu. Jak zdůraznil Grantham v panelové diskusi, býčí trhy končí, když je důvěra stále vysoká, ale už ne tak vysoká jako předtím. Podle této logiky, pokud momentum a důvěra klesají, nebude mít nakonec likvidita, kterou Fed poskytuje, takový efekt. Nebezpečí spočívá v tom, že argument likvidity se stále používá jako pohon býčího trhu.

Jsme na rekordních maximech, i když s velmi úzkou šířkou. Pro zdravou rally potřebujeme, aby všechny sektory byly v zeleném. Od roku 1990 došlo jen dvakrát k tomu, že by nad 50denním klouzavým průměrem byla v době rekordně vyysokých akcií méně než polovina obchodů na indexu. Došlo k tomu v době dotcom bubliny a kolapsu LTCM. A teď je to tady znovu. Index S&P 500 je na rekordních maximech a jen asi 48 % členů benchmarku se obchoduje nad svým 50denním klouzavým průměrem.

Otázkou je, kdy tato bublina praskne. A i Grantham připustil, že není vždy schopen odhadnout načasování správně.

Není žádným tajemstvím, že jsme v bublině. A není jasné, co povede k jejímu prasknutí. Ale přichází to a podle Granthama je dobré to mít na paměti, až se tak stane.

Zdroj: Bloomberg