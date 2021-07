FAANG jako univerzální defenziva nebo oběť vyšších reálných sazeb?

Víme, že jsme ve druhém roce oživení a historicky to pro akcie bývá složitější období. K tomu se přidává slábnoucí momentum a celkově by z technického hlediska nemělo být překvapivé, když se na trh dostaví korekce. Pro CNBC to uvedla Cameron Dawson, která působí jako strategička ve společnosti Fieldpoint. Podle jejího názoru pak pro korekci existuje i fundamentální důvod a na CNBC hovořila také o svém dlouhodobějším pohledu na akcie, včetně titulů se zkratkou FAANG.



Ohledně fundamentu investorka zmínila slábnoucí stimulaci, a to jak na fiskální, tak na monetární rovině. Klesá například tempo růstu peněžního agregátu M2 a přidává se silnější dolar, který utahuje finanční podmínky. Na vrcholu jsou také zisková očekávání, což spolu s novými cenovými maximy vytváří „poněkud těžké prostředí na to, aby akcie ještě pozitivně překvapovaly.“



Dawson dodala, že na průmyslové firmy nehledí jako na celek, který se chová cyklicky. Jde totiž o sektor, který má svou cyklickou, ale i defenzivní část. Typickým zástupcem té první je těžké strojírenství, u té druhé jde o společnosti, které se zabývají odpadovým hospodářstvím, protože jeho citlivost na cyklus je malá. Dawson pokračovala s tím, že ona cyklická část odvětví si relativně k té defenzivní vedla velmi dobře a dokonce se během krátkého časového období dostala na historická maxima.



Nyní je možné, že se na trh dostaví další 10 – 15% korekce, ale celkově trhy nenaznačují, že by čekaly obrat v ekonomice. „Recese nepřichází, když míra úspor leží tak vysoko jako nyní nebo když jsou zásoby tak nízko jako nyní,“ uvedla investorka. Následně byla tázána na akcie FANG, tedy , , a Google, a to v souvislosti s diskusí o nutnosti větší regulace velkých technologických firem a jejího dopadu na hospodaření těchto společností. Investorka ale míní, že tyto akcie nyní představují nové defenzivní aktivum.



Dawson poukázala na to, že velké technologické společnosti generují zisky, které jsou ve srovnání s možnými náklady spojenými s regulací obrovské. A v roce 2020 tyto firmy dokázaly to, co bylo uvedeno výše – fungují jako defenzivní aktiva. Odlišný pohled ale v jiném rozhovoru na CNBC prezentoval známý investor Tom Lee ze společnosti Fundstrat. Hovořil o možnosti, kdy budou reálné sazby přestřelovat očekávání, což by dolehlo negativně právě na růstové společnosti, mezi které se řadí nejedna velká technologická firma. Lee tak mění své doporučení u tohoto sektoru, i když podle svých slov je o tomto obratu přesvědčen „jen z 60 %“.



Zdroj: CNBC, Youtube