Virgin Galactic zvládla klíčový test pro vesmírnou turistiku, firma chce nabídnout akcie za 500 milionů dolarů

Vesmírná loď společnosti Virgin Galactic se zakladatelem firmy Richardem Bransonem na palubě včera úspěšně absolvovala svůj první zkušební let s kompletní šestičlennou posádkou. Během letu se loď VSS Unity dostala za hranici vesmíru, uvedla firma, která chce od příštího roku dopravovat na okraj vesmíru turisty. Akcie Virgin Galactic po úspěšném letu nejprve reagovaly růstem. Po oznámení plánu nabídnout a prodat akcie firmy až za 500 milionů dolarů ale akcie klesají o 11 %.





Včerejší let je považován za milník soutěžení v rodící se lukrativní vesmírné turistice. Na 20. července svůj let do vesmíru v lodi New Shepard naplánoval Bransonův hlavní konkurent, zakladatel společnosti Blue Origin sedmapadesátiletý Američan Jeff Bezos.

"Sedmnáct let tvrdé práce, abychom se dostali takto daleko," řekl Branson, když gratuloval svému týmu po úspěšném dokončení letu. Branson se stal prvním člověkem, který letěl ve vlastní vesmírné lodi a druhým sedmdesátníkem, který se vydal do vesmíru. Tím prvním byl v roce 1998, ve svých 77 letech, astronaut John Glenn. Angličan Branson se do vesmíru podíval týden před svými 71. narozeninami.

Stovky diváků na základně po přistání jásaly, Branson spěchal ke své rodině, objal ženu a děti a vzal do náruče tři vnoučata. "Je to životní zkušenost," pochvaloval si absolvovaný let podnikatel po návratu na Spaceport America. "O této chvíli jsem snil od dětství, ale nic mě nemohlo připravit na pohled na Zemi z vesmíru," řekl excentrický miliardář. "Jsme předvojem nové vesmírné éry," dodal Branson.



"Byl to úžasný úspěch," komentoval počin bývalý kanadský astronaut Chris Hadfield. "Mám takovou radost z toho, kam teď tyto otevřené dveře povedou. Je to veliká chvíle," prohlásil někdejší velitel Mezinárodní vesmírné stanice (ISS).



K testovacímu letu vesmírná loď odstartovala po 16:30 SELČ z kosmodromu Spaceport America v americkém státě Nové Mexiko a zhruba o hodinu později tam stroj i přistál. Původně byl start plánován na 15:00 SELČ, kvůli počasí byl však o hodinu a půl odložen.



Po 16 letech výzkumu a testovacích letů byl ten včerejší, v pořadí dvaadvacátý, první s kompletní šestičlennou posádkou. Tu tvořili piloti Dave Mackay a Michael Masucci a čtyři "specialisté mise", mezi nimiž byl i Branson. Jeho úkolem bylo zhodnotit zkušenost uživatele komerčního raketoplánu, než Virgin Galactic začne nabízet cesty do vesmíru platícím turistům. Z předchozích 21 zkušebních letů se uskutečnily s lidmi na palubě tři.

Samotný raketoplán VSS Unity vynesl do výšky kolem 13 kilometrů letoun VMS Eve. Pak se raketoplán oddělil, zažehl vlastní motory a strmým stoupáním se vydal k hranici 90 kilometrů nad zemským povrchem. Posádka tak mohla pobýt tři až čtyři mnuty ve stavu beztíže a podívat se na zakřivení Země, načež se v raketoplánu vrátila na modrou planetu. Samostatný let VSS Unity trval jen zhruba 15 minut.



Společnost Virgin Galactic už dříve sdělila, že počítá se zahájením svých vesmírných komerčních služeb v příštím roce. Předcházet by tomu ale měly ještě dva zkušební lety. Včerejší let měl podle agentury AP posílit důvěru ve vesmírnou turistiku nabízenou společností Virgin Galactic. Poptávka je však silná, vesmírné lety si zarezervovalo více než 600 bohatých lidí. Jedna letenka stojí kolem 250.000 dolarů (přes 5,4 milionu Kč).



Bezos se chystá na svůj let za devět dní. Před včerejším milníkem konkurentovi popřál šťastný let, ale také vyjádřil přesvědčení, že vesmírné lety jeho společnosti Blue Origin budou plnohodnotnější. Blue Origin se totiž chystá posílat turisty do výšky 100 kilometrů, což je mezinárodně uznávaná hranice vesmíru. Americká NASA, letectvo a také Federální úřad pro letectví (FAA) však uznávají hranici 80 kilometrů.



Jedním z velkých Bransonových soupeřů v sektoru vesmírné turistiky je také šéf společnosti SpaceX Elon Musk, který byl podle AP mezi diváky historického letu přímo v Novém Mexiku a prostřednictvím twitteru také on popřál Bransonovi šťastný let.

Zdroj: ČTK, Bloomberg, Patria,