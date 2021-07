Na hlavních evropských burzách se rýsuje zelený začátek. Euro před ECB stagnuje

Na hlavních evropských burzách se dnes rýsuje růstový začátek poté, co solidní firemní výsledky ve středu podpořily Wall Street. Bitcoin se po 4% nárůstu pohybuje v blízkosti 32.000 USD po sdělení podnikatele a miliardáře Elona Muska, že jeho společnost SpaceX pro průzkum vesmíru tyto tokeny vlastní a jeho s největší pravděpodobností platby bitcoinem znovu začne přijímat. K tomu se přidal návrh Cathie Wood, že podnikatelé by měli začít uvažovat o tom, zda nepřidat bitcoin do svých rozvah.

V Japonsku je dnes svátek. Desetileté americké výnosy klesají na 1,2783 procenta. Ropa i zlato ztrácí, pokles je ale mírný, zatímco americký dolar na páru s eurem stagnuje při 1,1796 EURUSD. Bez výraznějších pohybů je také česká koruna. Futures na hlavní evropské indexy jsou v plusu, Euro Stoxx 50 +0,46 procenta, CAC 40 +0,3 %, futures na DAX +0,2 %.

V kalendáři makroekonomických událostí dnes svítí pravidelné zasedání ECB. Rada guvernérů Evropské centrální banky poprvé od změny inflačního cíle oznámí, jakým směrem se bude ubírat její měnová politika. Změna základních úrokových sazeb ani posun ve dvou hlavních programech nákupů aktiv se nečeká, podle analytiků by ale centrální banka měla objasnit, jak její nová strategie ovlivní krátkodobou měnovou politiku. Americká data zastupuje týdenní statistika o počtu nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti a data o prodeji starších domů.

Pokračuje také výsledková sezóna. Unilever dnes před otevřením trhu snížil prognózu provozní marže pro tento rok. Naopak strojírenská skupina , jejíž oznámení fungují jako ukazatel kondice širšího sektoru, zvedla svůj odhad celoročních tržeb na dvojnásobek.

Firma také začínají pociťovat dopady rostoucích cen, což naposledy připomněl šéf automobilky Stellantis Carlos Tavares. Výrobci Jeepů rostou náklady na materiály a trápí ho nedostatek klíčových komponent. Podobné komentáře už ale zazněly i od konkurenčního nebo výrobce barviv Akzo Nobel.