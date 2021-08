Rozbřesk: Proč se (ne)bát Delta varianty?

Zatímco výsledky HDP za druhé čtvrtletí potvrdily svižné tempo oživení v hlavních ekonomikách, vývoj ve zbytku tohoto roku zůstává zatížen nemalou mírou nejistoty. Ta souvisí především s rychlým šířením Delta varianty koronaviru, jež je výrazně nakažlivější než předchozí mutace alfa. Z globálního pohledu se již Delta stala dominantní variantou, přičemž právě její agresivní šíření v Asii, Americe i Evropě má za následek opětovný růst nových případů, který odstartovaly třetí globální vlnu pandemie.

Pozitivní zprávou je, že napříč rozvinutým světem se šíření delta varianty pojí s dramaticky nižší mírou hospitalizací a počtem úmrtí než při předchozích dvou vlnách. Důvodem je rostoucí proočkovanost (EU a USA mají již plně proočkováno více než 50 % populace), která chrání zejména rizikové skupiny před těžkým průběhem onemocnění. To je oproti situaci z počátku tohoto roku zásadní „game changer“: vlády jsou totiž nyní schopny udržet zdravotní systém nad vodou, aniž by musely přistoupit k nákladným lockdownům. S rostoucí proočkovaností lze navíc předpokládat, že tlak na znovuzavedení tvrdých karanténních opatření bude v čase dále klesat.Z makroekonomického pohledu bude důležité, jak na rostoucí počty nových případů zareagují nejen vlády, ale také spotřebitelé. Ti totiž mohou i v podmínkách relativně rozvolněného režimu dobrovolně omezovat mobilitu z obav o šíření nakažlivější mutace. Do jaké míry může toto opatrné chování spotřebitelů zasáhnout ekonomiku skrze nižší spotřebu, zůstává otázkou. Data z Velké Británie nicméně naznačují, že negativní efekt šíření delta varianty na spotřebitelskou poptávku prozatím není nikterak dramatický, podobně jako efekt dočasného výpadku pracovní síly z důvodu nucené izolace.

Shrnuto, podtrženo, negativní ekonomické dopady delta varianty se zdají být relativně omezené, což by měl ještě umocnit pokračující progres v očkování směrem k dosažení kolektivní imunity. Závažnějším rizikem se tak v tuto chvíli jeví vznik nové mutace, která by byla (více) rezistentní vůči existujícím vakcínám. Jelikož vyšší cirkulace viru v populace zvyšuje pravděpodobnost vzniku nové mutace, dává smysl udržet v platnosti určitá karanténní opatření, která budou bránit explozivnímu růstu nových případů.

Opakování tvrdých lockdownů – a tedy i významných negativních dopadů do ekonomiky – se však s postupující vakcinací stává výrazně méně pravděpodobným scénářem.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna zůstala i včera v úzkém pásmu v blízkosti hranice 25,50 EUR/CZK. Trh vyčkává na zítřejší zasedání bankovní rady, které nejenom přinese zvýšení úrokových sazeb, ale rovněž naznačí, jak rychle by ČNB chtěla zvyšovat repo sazbu v dalších měsících. Bude rovněž zřejmé, jak moc centrální bankéři vnímají současná rizika – ať už jde o problémy nabídkové strany nebo delta variantu. Zjednodušeně řečeno uvidíme, jak moc pravděpodobný je scénář zvyšování sazeb na každém zasedání rady ještě do konce letošního roku, jak o něm hovořil jeden z viceguvernérů. Koruně by agresivnější postup ČNB (respektive prudké rozšíření úrokového diferenciálu) dal impuls k rychlému návratu k hranici 25 EUR/CZK..



Zahraniční forex

Na eurodolarovém trhu panuje prázdninová nálada, kterou charakterizuje nízká volatilita a kurz nadále v těsné blízkosti 1,19 EUR/USD. Relativně hluchý makro kalendář včera narušila snad jen data o výrobní inflaci v eurozóně. Ta potvrdila dále akcelerující inflační tlaky, neboť „průmyslová“ inflace v červnu meziročně vzrostla o 10,2 procenta (tažená rostoucími cenami energií), což představuje nejrychlejší růst od dob zavedené společné měny. Dnes bude eurodolar sledovat zejména finální červencové výsledky indexu nákupních manažerů ve službách v eurozóně a USA, které by měly potvrdit svižné tempo expanze na pozadí pokračujícího otevírání hlavních ekonomik.