Pár varovných příznaků, proč hospodářské uzdravování nemusí jít tak hladce

Zakolísání na světovém akciovém trhu, které nastalo tento týden, a velký úprk do bezpečí v podobě amerických dluhopisů, také z tohoto týdne. Dva signály, podle kterých by investoři mohli být na rozpacích, zda se tolik očekáváný návrat z pandemického mimořádna do hospodářského normálu dá v dohledné době čekat. Několik další jich dala tento týden dohromady agentura Reuters.



Spojené státy a Čína obstarávají více než polovinu světového růstu a data z obou těchto zemí naznačují zpomalování globální ekonomiky, která dosud běžela uchvacujícím tempem. K tomu se přidává nárůst cen surovin a skoro veškerého zboží.

“S rostoucími cenami zákazníci poptávku spíše snižují, než aby se podporovala spotřeba. Je to opak toho, co by bylo možné očekávat, kdyby bylo prostředí skutečně inflační, a ukazuje to, že omezení rychlosti globální ekonomiky je velmi nízké,” domnívá se hlavní stratég pro forex George Saravelos.





1. Dolarový úkryt

Data o týdenních měnových pozicích hedgeových fondů jsou nejdostupnějším ukazatelem smýšlení o devizovém trhu v reálném čase. Americký dolar je teď nejvýše od konce března a nejnovější data americké CFTC ukazují, že čisté dlouhé pozice na dolaru proti koši měn jsou největší od března 2020.



“Kdykoli Američané dostanou strach ohledně domácího nebo globálního růstu, kupují dolary,” říká podle Reuters Ludovic Colin, seniorní portfolio manažer ve Vontobel Asset Management. Vzhledem k ekonomické nejistotě je zhodnocování dolaru vůči euru nepřekvapivé, podotkl také.





2. Méně hodnoty

V uplynulých měsících viděli investoři zotavování růžově a poslali spoustu peněz do cyklických sektorů jako banky, zábavní průmysl a energetika – tedy do firem, kterým jde zotavování ekonomiky k duhu.

Tohle teď může končit. “Růstové” akcie, především technologie, od začátku července překonávají svoje hodnotové protějšky o více než 3 procentní body. Mnoho klientů se domnívá, že cyklická rotace byla pouze krátkodobým jevem, který pohánělo zotavování z neobvyklé recese.

Zpět v přízni investorů jsou také defenzivní akcie, jako jsou utility. Koš hodnotových akcií, který sestavil poskytovatel indexů MSCI, nyní proti svým defenzivnějším protějškům testuje nejnižší úrovně. V prvních šesti měsících přitom vyrostl o 11 procent.





3. Klesající výnosy



Reálné či o inflaci očištěné americké výnosy jsou sice stále vyšší než jejich německé protějšky, avšak pokles amerických výnosů pod 1,2 procenta, který nastal tento týden, vyvolal obavu o prognózu globálního růstu. Pokud se globální výroba a spotřeba brzy nevrátí na hodnoty roku 2019, pak je potřeba počítat s cestou trvale nižšího HDP, domnívá se Ulrich Leuchtmann z . To už také zčásti odrážejí dluhopisové trhy.





4. Skleslejší investoři?



Podle průzkumů americké asociace individuálních investorů jsou investoři opatrnější.

Největší světový správce aktiv BlackRock srazil ve svém pololetním výhledu americké akcie na “neutrál”. Podle jiných názorů do nálady investorů na Západě pronikají slabší dataz Číny, jejíž obchodní cyklus je v porovnání s Amerikou či Evropou napřed.



5. Obavy kolem komodity



Oblíbené reflační obchody na komoditních trzích se už také dostaly do protisměru. Poměr cen zlata a mědi klesl o 10 procent poté, co v květnu vyrostl na více než 6,5letá maxima.

Zdroj: Reuters