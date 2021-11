FIXED.zone upsala své akcie za nejvyšší možnou cenu 222 Kč. Zájem byl skoro trojnásobný

To by mě zajímalo, jak dochází k uspokojení objednávek. Dal jsem cca. 22.10.2021 objednávku na 500ks za 222,- a uspokojeno pouze 100ks. Jde to rovným dílem mezi ty s "nejnižší uspokojitelnou nabízenou cenou" a po násobcích 100ks? Pak by mi to dávalo smysl, protože bylo uspokojeno jen cca. 26,2% z poptávek za 222,- Kč

Zmrzlinář