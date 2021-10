START Day živě: FIXED.zone spouští úpis akcií. Co nového u stávajících emitentů?

FIXED.zone zveřejnila podrobnosti o vstupu na trh START pražské burzy. Příjem objednávek zahajuje dnes v úterý 19. října od 10:00, bezprostředně před prezentací v rámci START Day, kdy je FIXED.zone od 13:00 hned první z prezentujících. Zakladatel FIXED.zone Daniel Havner spolu s Liborem Zezulkou představují podrobnosti o úpisu akcií FIXED.zone na trh START pražské burzy i FIXED jako firmě. Na Patria.cz událost od 13:00 přenášíme online. Vstup FIXED.zone Patria Finance aktivně podpoří nabídkou úpisu jejích akcií bez poplatků pro všechny investory bez rozdílu. Akcie FIXED.zone bude možné po spuštění IPO u Patria Finance upisovat online přímo v obchodní platformě WebTrader nebo na telefonní lince 221 424 424, případně s využitím emailu patria@patria.cz. Po prezentaci FIXEDu budou následovat prezentace stávajících emitentů trhu START pražské burzy.

Úpis společnosti FIXED.zone potrvá od 19. října 2020 10:00 do 2. listopadu. V ten den budou zveřejněny výsledky veřejné nabídky. Minimální cenou veřejné nabídky je 180 Kč, maximální cenou pak 222 Kč. Maximálním množstvím veřejné nabídky je 222 tis. ks akcií s lotem 100 ks. Emise bude obchodovat pod ISIN CZ000901108.



„Naše společnost dynamicky roste a má obrovský potenciál v tomto růstu pokračovat. Náš tržní segment mobilního příslušenství má takřka neomezený potenciál. Kapitál, který chceme získat veřejnou nabídkou akcií FIXED.zone, plánujeme využít pro masivní expanzi do zahraničí a rozvoj vlastní produktové nabídky. Během nelehkých pandemických měsíců jsme posílili vztahy s našimi zákazníky. Důvěřovali nám a my jsme tuto důvěru přetvořili v další růst společnosti. Věřím, že nemálo investorů do akcií FIXED.zone budou naši zákazníci. A my bychom se jim výnosem z našich akcií chtěli odvděčit,“ uvedl Daniel Havner, zakladatel společnosti FIXED.zone a její majoritní akcionář.



„Na trh START míří devátý emitent, který reprezentuje velmi zajímavý a dynamicky rostoucí segment. Pevně doufám, že se společnosti podaří se svým příběhem a vizí oslovit investory a prostředky získané na trhu START pomohou v zamýšlené zahraniční expanzi. Firem, které vyvíjejí technologie a dokáží je samy i úspěšně vyrobit a prodat, je v Evropě, oproti například USA, velký nedostatek. Jsem rád, že takovou firmu snad brzy uvítáme i na našem trhu START, říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.



Společnost FIXED.zone očekává, že prostřednictvím IPO získá nový kapitál v objemu 40 až 50 milionů korun. Největší část, tedy 20 milionů korun, připadne na zvýšení skladových zásob v souvislosti s expanzí na zahraniční trhy. To koresponduje s plánem vytvořit vlastní internetový obchod, ale i podpořit export na evropské trhy přes dlouhodobé distributory. Deset milionů korun chce společnost investovat do nového informačního systému a dalších potřebných kroků, které povedou k zefektivnění prodejních procesů a jejich automatizaci v rámci zvýšení kapacity obchodu, především exportu. Po pěti milionech korun by mělo připadnout na investice do vývoje a designu nových produktů, včetně vývoje vlastního ekosystému produktů nazvaných „FIXED Smart“ a na marketingové aktivity pro podporu růstu.

Harmonogram START Day

Po úvodní prezentaci FIXED.zone budou následovat prezentace dalších stávajcích emitentů na trhu START pražské burzy. Uslyšíme tedy aktuální novinky z Pilulky, Primoco UAV, eMan, Fillamentum, KARO Invest, Prabos Plus, AtomTrace a UDI CEE.

Plánovaný časový sled prezentací: 13:05-13:35 prezentace , rozhovor, Q&A FIXED.zone Daniel Havner a Libor Zezulka 13:35-13:55 rozhovor, Q&A AtomTrace Jan Proček 13:55-14:15 rozhovor, Q&A e-Man Jiří Horyna 14:15-14:35 rozhovor, Q&A FILLAMENTUM Josef Doleček 14:35-14:55 rozhovor, Q&A KARO INVEST Jakub Hemerka 14:55-15:15 rozhovor, Q&A Pilulka Lékárny Martin Kasa 15:15-15:35 rozhovor, Q&A Prabos plus Jaroslav Palát 15:35-15:55 rozhovor, Q&A Primoco UAV Ladislav Semetkovský 15:55-16:15 rozhovor, Q&A UDI CEE Jan Rovný

Stream můžete sledovat také přímo na youtube kanále pražské burzy.

Více o společnosti FIXED.zone se můžete dozvědět také z videorozhovoru s Patria.cz:

Akcie FIXED.zone v rámci IPO bude upisovat Patria Finance



Akcie FIXED.zone bude možné po spuštění IPO u Patria Finance upisovat online přímo v obchodní platformě WebTrader nebo na telefonní lince 221 424 424, případně s využitím emailu patria@patria.cz.



Úpis společnosti FIXED.zone potrvá od 19. října 2021 od 10:00 do 2. listopadu 2021. V ten den budou zveřejněny výsledky veřejné nabídky. Zopakujme základní parametry emise: Minimální cenou veřejné nabídky je 180 Kč, maximální cenou pak 222 Kč. Maximálním množstvím veřejné nabídky je 222 tisíc ks akcií s lotem 100 ks.

