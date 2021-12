Gerard: Méně likvidity v příštím roce nevadí, zisky budou na posílení trhu stačit

Investoři hovoří ve vztahu k příštímu roku o nejistotě a stahování likvidity. Jenže nejistota je na trhu vždy a likvidity bude stále dost až do chvíle, dokud Fed nepřikročí ke skutečnému kvantitativnímu utahování. Pro Bloomberg Markets to uvedl Daniel Gerard ze Global Markets, který míní, že výhled pro příští rok je u amerických akcií stále pozitivní.



Graf ukazuje vývoj ziskovosti amerických obchodovaných společností (černá křivka, meziroční změny) a společností malých. Třeba investor Jeroen Blokland míní, že vývoj ziskovosti druhé skupiny je předzvěstí ochlazení ziskovosti u skupiny první, ale Gerard zastává poněkud jiný názor.







Gerard míní, že likvidita nebude pro trh problémem a akciím bude navíc dál pomáhat vysoká ziskovost obchodovaných společností. Jsou sice vysoko, ale „stranou sedí stále velký objem hovosti, který bude směřovat k aktivům s delší durací včetně technologických titulů.“ Navíc bude docházet ke zlepšování situace v dodavatelských řetězcích a odhady budoucí ziskovosti budou celkově přehodnocovány směrem nahoru. Co ale současná vyšší inflace?



Gerard uvedl, že inflaci táhne nahoru několik faktorů, které spolu navzájem souvisí. Jsou tu problémy se získáváním nových zaměstnanců, které souvisí s pandemií, či třeba nedostatek čipů. A také tenze v dopravě včetně úzkých hrdel v přístavech nebo na železnicích. Tyto faktory ale budou podle experta slábnout, zboží se bude dostávat ke spotřebiteli rychleji a „dezinflace nastane rychleji, než si nyní myslíme.“ První známky obratu jsou dokonce patrné v datech.



Fed podle Gerarda velmi dobře komunikuje a zejména poslední výstup jeho šéfa Powella byl „mistrovským kouskem“. Dokázal totiž na jednu stranu sdělit, že Fed již vnímá inflaci jako dlouhodobější, ale na stranu druhou nedošlo k žádnému velkému posunu v očekávání trhů. Takže například předtím bylo pro příští rok očekáváno trojí zvýšení sazeb a nyní platí to samé. Fed tedy signalizuje, že inflace pro něj představuje významnější téma, ale trhy jsou klidnější než předtím.



Na otázku týkající se vlivu dění na mezinárodní scéně Gerard odpověděl, že spolupráce je vždy přínosnější, a platí to o celé řadě oblastí. Takže třeba to, že Spojené státy stále uplatňují řadu cel a obchodních restrikcí, které mají hlavně politický základ, je těžko přijatelný. Můžeme doufat, že převládne zdravý rozum a situace se zlepší, uzavřel expert.



Zdroj: Bloomberg Markets