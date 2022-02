Solidní čísla za 4Q převažují nad dílčím zklamáním z absence podrobnějších informací k rozdělení přebytečného kapitálu (komentář analytika Patrie)

easy vysvetlenie: board KB a majoritny akcionar si povedali, ze si minoritarmi vytru hyzdovy sval a nevyplateny zisk este pol roka podrzia, ked ho mozu risk/effort free nechat valet za 4%. samozrejme to kryju za snahu nespravit taky velky prepad po ex-div date. ja ako maly akcionar som to dnes vypredal, radsej necham svoje peniaze pracovat niekde inde. zhodnotenie KB uz aj tak kvoli tomu pidi marginu z valania nerozd. zisku neporastie a vyhlad na rast je biedny, 4% PRIBOR urcite nezvysi apetit dlznikov na branie uverov. ak by to vedeli zhodnocovat double digit (investment banking?), to je ina vec, ale tu sa bavime o zaprdenej KB, ktora by to nasypala do fondov SG a v Parizi by len zaknihovali vyssie fee za spravu.

olap