Société Générale dosáhla rekordního zisku, půlku jej vyplatí dividendou či zpětným odkupem akcií

Francouzská banka , která je většinovým vlastníkem české , má za loňský rok překvapivě vysoký rekordní čistý zisk přes 5,6 miliardy eur (136 miliard Kč). Výrazně jí stouply výnosy a snížila rezervy na úvěrové ztráty. Banka to uvedla ve svém dnešním sdělení.



V samotném loňském posledním čtvrtletí banka dosáhla čistého zisku 1,79 miliardy eur, přesvědčivě nad konsensuálním očekáváním dle agentury Bloomberg 1,24 mld. eur. Polovina ročního zisku očištěného o mimořádné nepeněžní vlivy by nyní měla připadnout akcionářům, uvedla . Banka plánuje dividendu 1,65 eura na akcii a chce odkoupit vlastní akcie za 915 milionů eur.

V předchozím roce utrpěla firma v důsledku koronavirové krize a nákladů na restrukturalizaci ztrátu 258 milionů eur, což byl její první deficit za deset let.



V roce 2021 se ale tržby zvýšily o téměř 17 procent na 25,8 miliardy eur. Rezervy na ztráty z úvěrů a na hrozící nesplácení úvěrů klesly téměř o 80 procent na 700 milionů eur.



Za samotné čtvrté čtvrtletí se zisk třetí největší francouzské banky obchodované na burze po and téměř zečtyřnásobil. Stoupl na 1,79 miliardy eur ze 470 milionů eur. Zásluhu na tom mělo i snížení rezerv na úvěrové ztráty o 87,5 procenta.



Tržby v závěrečném kvartálu vzrostly o 13,4 procenta. Přispěl k tomu 11procentní nárůst ve francouzském retailovém bankovnictví a zvýšení tržeb z obchodování s akciemi o téměř 23 procent.



"Do roku 2022 vstupujeme s důvěrou," uvedl generální ředitel Frédéric Oudéa.



Komerční bance loni stoupl čistý zisk o 56 procent na 12,7 miliardy korun. Celkové výnosy se zlepšily o 5,7 procenta na 31,3 miliardy korun.

