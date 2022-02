Ruská agrese na trzích: Evropské akcie klesají, ruské jsou potopené. Zemní plyn s ropou prudce zdražují

Prudké výprodeje akcií v Evropě, nejhorší den v historii pro ruské akcie, ropa a plyn prudce nahoru. Ruská armáda dnes ráno zahájila letecký i pozemní útok na sousední Ukrajinu poté, co ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že dal svolení ke speciální vojenské operaci na ukrajinském Donbasu. Prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil na Ukrajině válečný stav. Západ vojenský útok odsoudil a hovoří o tvrdších sankcích proti Rusku. O jejich nutnosti se v mimořádném projevu zmínil také český prezident Miloš Zeman. Z informací Patria Finance mezitím vyplynulo, že někteří účastníci trhů v Evropě začali po ruském vpádu na Ukrajinu omezovat obchodování s ruskými aktivy na trzích. Přinášíme shrnutí úvodní dominantní reakce na akciových, komoditních a devizových trzích.

Ruské akciové trhy zažívají nejhorší den v historii, index RTS denominovaný v dolarech padal až o 45 %, část ztrát se mu ale později podařilo odstranit. Index MOEX denominovaný v rublech klesal o 38 %. Ruský rubl se poté, co ruský prezident Vladimir Putin nařídil ozbrojenou invazi na Ukrajinu, propadl nejníže od roku 2016. Akcie banky Sberbank klesly o 57 %, pak bylo obchodování pozastaveno. Akcie stejné banky v Londýně (Depository Receipt) - 75 % (níže vývoj za posledních 5 dní). Banka VTB v Moskvě -36 %, Gazprom - 28 %, podobně ropná Rosněfť tamtéž. Ruský akciový trh ztratil na hodnotě v důsledku ruského přepadení Ukrajiny 250 miliard dolarů.





Výprodejem zahájily evropské akcie. Stoxx Europe 600 ztráty po otevření prohloubil později na 2,7 %, na lednová maxima ztrácel přes 10 % a ubíral se do technické korekce. Užší Euro Stoxx 50 úvodní pokles prohloubil na -3,4 %. Německý akciový index DAX po zahájení seance padal o 4,4 %, naposledy byl pokles mírnější: -3,2 %.

Index PX pražské burzy po otevření -2 %, ztráty prohlubuje na -3,5 %. ČEZ -2,3 %, Moneta -3,1 %, KB -5,4 %, CZG z původních zhruba 5% ztrát obrací do plusu: +1,9 %, Avast +1,0 %. Rozběhlo se obchodování s akciemi Erste, titul klesá už o 9 %. Sypou se hlavní akciové indexy dalších regionů CEE: polský WIG -7,8 %, maďarský BUX -8 %. Ani americké futures nevěstily nic dobrého, byť sentiment tu byl o trochu méně pesimistický než v Evropě. Klesající futures na Nasdaq 100 mini (-2,2 % v 10:41 SEČ) signalizovaly, že index by mohl vstoupit do medvědího trhu - poprvé od výplachu na vrcholu pandemie.

Plnohodnotná ruská invaze na Ukrajinu mění situaci na forexových trzích. Dolar a švýcarský frank v tyto okamžiky fungují jako bezpečný přístav a naopak středoevropské měny v čele s polským zlotým jsou pod tlakem. Z pohledu možné ekonomické zranitelnosti je nejvíce exponovanou zemí Polsko, jehož export z necelých 5 % směřuje do Ruska a na Ukrajinu. Pro středoevropské měny je velmi nepříjemná prakticky totální závislost na ruském plynu. Česká koruna k euru dnes oslabila až nad 25 za euro (viz graf níže, na patria.cz sledujte i zde), pak se ale trochu vrátila zpět. K dolaru oslabovala i o více než 2 % na 22,3 za dolar.

Ztráty PLN i HUF by měly být limitované, neboť dříve či později zafunguje široký úrokový diferenciál, který maďarská centrální banka dnes po ránu ještě rozšíří. MNB zvedla dnes jednotýdenní sazbu o 30 bazických bodů na 4,6 %, ale při takto slabém forintu to mohlo být i více.

Euro k dolaru ztratilo půdu pod nohama a nedaří se mu najít cestu nahoru. Eurodolar naposledy -0,9 % na 1,1213 EURUSD. Americké desetileté výnosy uprostřed útěku do bezpečí sestoupují bezpečně pod 1,90 procenta.

Nahoru míří ceny energií. Brent stoupá výše nad 100 dolarů, přes které se přehoupl poprvé od roku 2014. Barel stál naposledy přes 104 dolarů s přírůstkem přes 7 %. Americká WTI zdražuje o více než 6 %. Výpadky dodávek ropy z Ruska nejsou zatím hlášeny, ale trh se obává, že by k podobnému scénáři mohlo dojít. V takovém případě lze očekávat ještě výrazně dražší ropu na úrovni 130-140 USD/barel, byť případné nižší dodávky Ruska na světové trhy by zřejmě alespoň částečně kompenzovalo uvolnění strategických zásob ropy a také vyšší produkce některých členských zemí OPEC.

Referenční evropské ceny zemního plynu rostou o více než 25 % na 111 EUR MWh. V jednu chvíli ale nárůst dosahoval až 41 %. EU dováží z Ruska více než 40 % spotřeby plynu a panují obavy, že Moskva by tuto komoditu mohla využít jako geopolitickou zbraň.

Zlato se dostalo nejvýše od počátku roku 2021, cena rostla naposledy na 1951 USD za unci. Cena hliníku v Londýně vystoupala na rekord, překonala vrchol z roku 2008. Rostou ceny dalších kovů i pšenice, které je Rusko největším producentem na světě.

Vývoj na trzích patria.cz nadále sleduje.

Zdroje: Bloomberg, Patria.cz